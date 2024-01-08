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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜助選蔣欣璋合體車掃！綠營大咖挺吳秉叡「3萬人擠爆現場」

▲▼蔣欣璋,吳秉叡。（圖／翻攝自臉書）

▲2024大選將在周六登場。（圖／翻攝自臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

2024大選將在本周六登場，新北第4選區立委候選人把握最後時間拚陸戰，民進黨候選人吳秉叡就把握黃金周，6日和大票綠營大咖同台，更喊出有3萬名支持者到場；國民黨候選人蔣欣璋7日也於新莊體育館合體侯友宜和趙少康，且今（8）日同樣不停歇，和國民黨不分區立委候選人韓國瑜一起進行車掃。

各陣營把握上周末拚選戰，民進黨總統候選人賴清德6日就在新莊舉辦大型造勢晚會，直搗對手侯友宜的大本營新莊區，並為吳秉叡站台，也有許多綠營大咖到場，包含總統蔡英文、高雄市長陳其邁、前行政院長蘇貞昌、副總統候選人蕭美琴等。現場也湧入許多支持者，原本規劃的萬張椅子都坐滿，還有人潮外溢到路口，根據主辦統計現場人數破3萬人。

造勢活動大成功，吳秉叡也不忘呼籲支持者在1月12日一起站出來，在板橋第二運動場舉辦選前之夜，進行最後衝刺，「距離勝利只剩最後一哩路了」。

而侯友宜也在7日回到新莊體育館，和蔣欣璋合體造勢，現場也有滿滿大咖，包括副總統候選人趙少康、國民黨主席朱立倫、副主席連勝文等。蔣欣璋透露，這次沒有從其他地方動員，現場有超過2萬名新莊鄉親到場力挺，希望大家可以團結，一起決定自己的命運。

今日一早蔣欣璋也不懈怠，準備和前立法院院長王金平、韓國瑜、國民黨立法院黨團總召曾銘宗、不分區立委候選人吳亮儀展開車掃行程。透過直播影片也看到，韓國瑜一到現場，隨即有支持者上前緊握著他的手說話，車子停下來時也會有支持者上前搭話，氣氛十分熱絡。

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