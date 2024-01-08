健保給付政見攻破綠營鐵票倉？　趙少康：有比較才知道好壞

▲趙少康「護理加薪、侯康實現」記者會 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

台大婦產科名醫施景中昨日驚爆，長期被視為民進黨鐵票區的醫護界，由於國民黨副總統候選人趙少康拋出健保給付1點1元的政策，好幾個醫師Line群組一面倒，說今生第一次要投國民黨；對此，趙少康8日表示，謝謝大家願意相信並給他們一次機會，「有比較才知道好壞！民主政治就是做不好換人做，提升醫護勞動條件、保障人民就醫品質，換侯康做給大家看。」

趙少康日前拋出健保給付1點1元政策，包含為急性及特殊病床護理師每月加薪1萬元；三班護病比必須入法，改善血汗工作環境；加強住院整合照顧計畫、擴大智慧護理，不要讓護理人員浪費無謂的時間；重新檢討整體健保支付制度、健保浮動點值以1點1元為目標，不要再打折。

對於該政見，名醫施景中7日晚間在臉書表示，有位長期關注台灣發展的學長近日告訴他，這對賴清德蕭美琴的殺傷力相當大，已經有好幾個醫師LINE群組一面倒說「今生第一次要投國民黨」，擔心「本來賴蕭領先不多的局勢，會因此打破。」

對此，趙少康今日在臉書發文表示，民進黨執政八年，坐視醫療體系崩潰卻毫無作為，上週他開記者會提出改革醫護勞動條件四大承諾後，引發醫護同仁迴響，他十分感謝大家願意相信並給他們一次機會。侯康當選一定不會辜負大家所託，因為提升醫護的勞動條件，讓更多已經取得執照的人願意投入，才能改善病人的就醫環境，達成良性循環，對全民都有利。

趙少康指出，上週記者會前，他就先跟護理師團體表達「說不定開了記者會，民進黨政府馬上宣布跟進」，當時他說「這樣也很好，早點讓大家獲得公平待遇，也合於我們的本心」，結果眼見選情不佳雪上加霜，賴清德辦公室今日也趕緊表達會逐步朝侯康政見方向努力。

趙少康透露，賴清德雖然邯鄲學步，但令人遺憾的是，他是醫生又當了二年行政院長以及四年副總統，卻讓醫護持續作功德，陷在血汗工作環境中無法自拔，多年時間的荒廢與剝削，與其說醫界對民進黨敢怒不敢言，不如說是對民進黨的疼惜被辜負，「有比較才知道好壞！民主政治就是做不好換人做，提升醫護勞動條件、保障人民就醫品質，換侯康做給大家看。」