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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康拋護理師加薪1萬元　高大成：一到選舉就說五四三

▲趙少康拋醫護加薪1萬元，知名法醫高大成大酸，一到選舉就說五四三。（圖／記者游瓊華攝）

趙少康拋醫護加薪1萬元，知名法醫高大成大酸藍營，一到選舉就說五四三。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

超級黃金周！知名法醫高大成今（8）日公開陪民進黨台中市北北屯立委候選人莊競程車隊掃街拜票。對於國民黨副總統候選人趙少康拋出當選後「護理師每月直接補助1萬元薪資」。對此，知名法醫高大成大酸，國民黨一到選舉就四處放利多，說一些「五四三」的，其實民進黨早在做了。

▲趙少康拋醫護加薪1萬元，知名法醫高大成大酸，一到選舉就說五四三。（圖／記者游瓊華攝）

▲高大成談論廢死議題，直言死刑可殺雞儆猴不能廢。（圖／記者游瓊華攝）

對於廢死議題，協助過多場、也評論5億高中生等爭議命案的高大成則表示不贊成廢死，執法機關要執行他不反對，死刑是可殺雞儆猴最好的方法。高大成強調，廢死議題始作俑者是馬英九，馬英九2009年簽署兩公約之後才浮上檯面，但每次反倒是國民黨在做政治的操作。

高大成今天站上戰車輔選台中第五選區（北、北屯區）立委候選人莊競程，高大成薦莊競程服務好、認真、頭腦好，又不高傲，呼籲選民全力支持連任。

對於趙少康拋出護理師加薪1萬元利多，高大成表示，國民黨一到選舉就四處放利多，說一些「五四三」的，其實民進黨早在做了。高大成也提到，國民黨常常都是躺著選的，民進黨反而很認真，尤其莊競程絕對服務到家，懇請鄉親全力支持，讓他繼續為大家服務。

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