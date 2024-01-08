大媽硬踩駁二「椅子樂譜」斷了！文化局喊罰：求償維修費

▲2名婦人無視禁止攀爬告示，竟將駁二裝置藝術「椅子樂譜」踩壞。（圖／擷取自Facebook／爆料公社二社）

圖文／CTWANT

位於高雄鹽埕區的駁二藝術特區，每到假日就會迎來滿滿出遊人潮，近日一名網友前往遊玩時，直擊幾名中年婦人無視「禁止攀爬」告示，直接站上裝置藝術「椅子樂譜」拍照，沒想到藝術品竟被硬生生壓斷，畫面曝光後引起眾怒。對此，高雄市文化局透露，駁二藝術特區將會尋求警方協助，針對作品損壞維修費用求償。

該名網友在臉書社團「爆料公社二社」曬出影片，並發文直呼「大媽素質…明明右邊有告示牌禁止攀爬 ，一爬就爬斷了」，只見一名身穿紫色與桃粉色上衣的2名婦人，硬是爬上駁二著名裝置藝術「椅子樂譜」拍照留念，導致藝術品不堪體重負荷，直接應聲斷裂，2名婦人瞬間尷尬，手足無措地拿著破損的木椅殘骸試圖「裝回去」，行徑十分不可取。

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▲駁二藝術特區裝置藝術「椅子樂譜」遭遊客破壞，高雄市文化局出手索賠了。（圖／擷取自Facebook／椅子樂譜）

沒公德心的一幕流出後，網友紛紛留言譴責，「丟臉死了，這些人」、「有夠沒水準」、「真的要叫他們賠償」、「有告示，就更要爬給你們看」、「太扯了這個怎麼可以爬，大媽你幫幫忙別這樣」、「唉，世界上最不缺的就是這種人，人家好好的藝術品一定要去破壞人家，還自以為在拍美照？」、「裝飾藝術不能碰觸是基本的常識吧！？弄壞又要怪現場沒人跟我說」、「習慣就好，要是大媽摔下來的話還會要求賠償哩。」

對此，高雄市文化局表示，為了防止遊客攀爬與保護藝術品，作品旁都會設置嚴禁攀爬或攀登的警告標示，針對該起事件，駁二藝術特區將尋求警方協助，並向涉事民眾求償維修費用。

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