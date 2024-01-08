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龍年12星座「福氣指數」排行出爐　處女座有望升職加薪

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）▲2024年到了，誰是受財神爺眷顧的星座呢？（示意圖／ETtoday資料照）

文／CTWANT

目前時序已經來到2024年1月，也是農曆癸卯年十一月，面對即將到來的甲辰年龍年，搜狐網星座命理專欄就分享了12星座在龍年的福氣指數排行，其中以處女座在龍年的運勢最為亨通，有望在今年升職加薪。

處女座
進入2024龍年，對於處女座來說這一年整體運勢非常不錯，一直以來處女座對待生活和工作積極，有著踏實嚴謹的工作態度和積極的生活態度，能給身邊的人留下很好的影響，也會得到很多升遷加薪的機會。財運方面發展平穩，正財和偏財的收入都有進帳，只要妥善的管理收支，就能實現財富的累積。

天秤座
天秤座進入2024龍年運勢方面會迎來不錯的發展，不管是事業還是財運都比較順利。有些創業經商的人會認識志同道合的朋友，彼此不但能玩在一起，聊在一起，還能成為工作中的合作夥伴，在自己失意的時候，或是出現選擇障礙的時候提供幫助。事業上的良好發展會直接反應到收入上，這一年的收入會水漲船高，生活品質也能隨之改善。

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摩羯座
摩羯座進入2024龍年運勢方面會迎來不錯的發展，事業和財運穩步上升，人脈運勢也會有不錯的表現。之前跟別人出現的矛盾，現在會慢慢化解，事業方面會爭取到更多的機會。有些單身的摩羯座改掉原來固執內斂的性格，只要積極尋覓另一半，就能收穫良緣。財運方面，這一年職場中的摩羯表現力很強，在很多大項目的表達正確判斷，收益不錯，會得到領導讚賞。

獅子座
獅子座的人不管在任何時候，都會保持勇敢自信的個性，不管是在職場中或是生活中，都能綻放出耀眼的光芒。進入2024甲辰龍年，獅子座事業方面收穫較多，原來對待工作就非常上心的人，這一年會收穫很多機遇，妥妥的表現會讓獅子座得到領導賞識。一些創業經商的人，這一年財運很好，不管是正財還是偏財賺錢都很容易。只是獅子座做事非常高調，這一年成績不錯，但一定要保持低調的態度，過分炫耀自己的財富就會引起小人的嫉妒，對於長遠的發展不利。有些單身的獅子桃花運很強，加上無限魅力，會在短時間吸引到異性的關注。

巨蟹座
進入2024龍年，對巨蟹座來說各方面運勢都很好。生活和工作中沒有棘手的瑣事糾纏，各方面發展都在掌控範圍內。巨蟹座做人做事低調謹慎，待人和善溫柔，能累積到不錯的貴人運。而有了貴人的幫助和指點，就算是遇到問題，巨蟹座也不會擔心與害怕，會輕鬆的化解危機。同時，這一年還會有吉星庇佑，巨蟹做事更加穩妥，自然運勢很好，機會也更多。

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