「上班1壞習慣」增罹癌風險！醫揭恐怖危害：多運動也沒用

▲談及致癌因子，很多人都會想到不良飲食習慣、抽菸、喝酒等，卻忽略了「久坐」也是致癌危險因素之一。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

許多人都知道吃油炸燒烤、抽菸、喝酒等壞習慣有可能致癌，卻對「久坐」這個危險因子渾然不知。營養醫學博士劉博仁醫師就指出，長期久坐會導致血液流通較慢，使內臟脂肪容易累積、乳酸過多就容易引起發炎，發炎久了就會增加細胞突變的機率，值得注意的是，即使有規律的運動，但生活型態上長期久坐，對身體還是會產生傷害。

劉博仁今（8）日在臉書粉專《劉博仁營養功能醫學專家》發文示警，「久坐等於慢性自殺！」尤其若長期久坐，血液流通會比較緩慢，使內臟脂肪容易累積，同時乳酸在周遭的組織也容易過多；而這些內臟的組織或是過多的乳酸，會導致細胞發炎，久而久之，自由基增加了，細胞的突變機率也會升高。

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劉博仁表示，久坐還會導致肌肉不太收縮，更容易引起胰島素阻抗，而「胰島素阻抗也是導致癌症風險增加的原因之一。」與此同時，久坐還會讓肝臟解毒力下降，使身體累積的環境荷爾蒙，或是雌激素需要代謝的肝臟二階段的解毒酵素活性下降，導致身體細胞變化，而過多不好的雌激素代謝物對於乳房的刺激也會增加，進而提高癌變風險。

此外很多人會認為，雖然上班期間久坐，但下班後只要多運動，就會把久坐的負面效果抵銷。但劉博仁也引述日本研究澄清，即使有規律的運動，但生活型態上仍然久坐，「對身體還是會造成傷害。」

因此劉博仁也建議，解決的方法很簡單，只要每50分鐘起來喝個水、上廁所，然後再回到座位上工作，這樣子就能減少連續久坐對身體健康的威脅。至於下班之後的運動，「整體來說對健康的效益還是有幫助的」，可以繼續維持！

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