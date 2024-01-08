　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

戰爭超過3個月！　專家分析：距離以色列殲滅哈瑪斯「還很遠」

加薩走廊現況。（圖／達志／路透社）
▲加薩走廊現況。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT


自從巴勒斯坦激進組織哈瑪斯攻擊以色列南部後，以色列隨即就對哈瑪斯掌管的加薩走廊進行封鎖、空襲。如今整個戰事自2023年10月7日至今，已經持續超過3個月之久。而有專家認為，目前的以色列想要達成當初設定的目標「殲滅哈瑪斯」，其實還有很長的一段路要走。

根據《CNN》報導指出，早在巴勒斯坦激進組織哈瑪斯進軍以色列南部後，以色列總理納坦雅胡就喊話，表示將會讓以色列國防軍動用一切武力，徹底殲滅哈瑪斯。

在4日當天，以色列國防部長加蘭特公布了加薩走廊作戰的下一階段的計畫，在這個階段中，以色列國防軍會將目標放在加薩走廊的北部與南部，因為有消息指出，哈瑪斯的領導人疑似躲藏在迦薩走廊南部。以色列國防軍將會採用突襲、摧毀隧道，同時從空中、地面等方式進攻，其中也包含一些「特殊行動」。加薩走廊現況。（圖／達志／路透社）
▲戰火讓許多無辜民眾受到無差別攻擊。（圖／達志／路透社）

但查塔姆研究所中東北非副研究員薩布（Bilal Y. Saab）則認為，目前的以色列其實已經在修改這項戰爭目標。薩布表示，其實就連以色列國防軍的高層也十分清楚，他們目前的能力，頂多就是嚴重削減哈瑪斯的軍事能力。

其實也有以色列官員表示，如果要達成殲滅哈瑪斯的目標，納坦雅胡當時承諾的時間是完全不夠使用的，可能要讓戰事持續整個2024，甚至更久，才有機會達成。

以色列民主研究所所長普萊斯納也表示，其實就目前現階段而言，以色列獲勝的「定義」，其實並不是抓住、殺死所有哈瑪斯的成員，而是只要確保哈瑪斯無力繼續統治加薩走廊即可。普萊斯納也認為，目前以色列國防軍的進攻，已經是讓哈瑪斯的指揮結構受到嚴重的拆解。

以色列國防軍過去也曾表示過，哈瑪斯在加薩走廊大約有3萬名戰士，共計被分為5個旅、24個營與140個連，每個連都具備有反坦克導彈、狙擊手、迫擊砲陣列與工程維修等能力。
 

薩布則認為，雖然以色列一直強調，且企圖實現殲滅哈瑪斯領袖的目標，但他認為，像是哈瑪斯這種組織，其實指揮官是很容易更換的，在哈瑪斯這樣的組織中「沒有人是不可替代的」。加薩走廊現況。（圖／達志／路透社）
▲加薩走廊現在情況有如廢墟。（圖／達志／路透社）

延伸閱讀
綠委緋聞1／羅致政遭疑為性愛片主角　調查局鑑定：影片非深偽造假
才滿20歲…女大生未婚產子變單親媽　自豪：學校很多這樣的
不是整人節目！海景迴轉火鍋店單點豆皮　一送來整盤蟑螂亂爬

ET快訊
客機破洞吸走iPhone！高空墜落剩44%電　網笑：真飛航模
國3留長長剎車痕！肇事駕駛抖喊：剎不住　21歲男遭夾斃
陸27萬粉網紅「死訊瘋傳」　團隊證實：他打架被打死
圍捕畫面曝光！　她遭波及無奈：撞爛了
T1外國球迷獻吻「手手偷抓奶」被女友打手！畫面全拍下
霸凌者當選模範生　校方回應了
霸凌者剪刀、鐵尺攻擊同學　竟當選模範生！導演怒：學校幫洗白

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

遇飯店打掃「房間行李怎收拾」？員工傳授3原則　這東西必丟

遭《紐時》告侵權！　OpenAI與新聞業者洽談　傳開價百萬美元起跳

日海保機5人遺體要回家了！　同仁列隊致敬「最後送別」惹鼻酸

客機破洞吸走乘客手機！高空墜落「無傷」剩44%電　網：真飛航模式

日本氣象廳警告　未來1個月可能發生震度5強以上地震

台灣大選倒數5天！「首投族」成影響勝敗關鍵　最擔憂薪資經濟問題

交往半年發現「和男友是表兄妹」　女大方宣布結婚：還要生小孩

快訊／東京民宅火災　地點為已故前首相田中角榮舊宅邸

金閣寺化上夢幻純白雪妝！　京都「比往年晚28天」降下初雪

密集恐懼症！數百隻黑鳥「攻陷德州停車場」　密麻飛天占滿街頭

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

陳冠叡暖密ZB1「你們太帥」　和章昊常見面：很舒服的朋友

李千娜揪老公拍戲「挺孕肚淚崩」　黃尚禾「暴怒狠砸玻璃杯」

母餵奶兒突嘴唇發紫！　衝派出所求助警CPR救回

遇飯店打掃「房間行李怎收拾」？員工傳授3原則　這東西必丟

遭《紐時》告侵權！　OpenAI與新聞業者洽談　傳開價百萬美元起跳

日海保機5人遺體要回家了！　同仁列隊致敬「最後送別」惹鼻酸

客機破洞吸走乘客手機！高空墜落「無傷」剩44%電　網：真飛航模式

日本氣象廳警告　未來1個月可能發生震度5強以上地震

台灣大選倒數5天！「首投族」成影響勝敗關鍵　最擔憂薪資經濟問題

交往半年發現「和男友是表兄妹」　女大方宣布結婚：還要生小孩

快訊／東京民宅火災　地點為已故前首相田中角榮舊宅邸

金閣寺化上夢幻純白雪妝！　京都「比往年晚28天」降下初雪

密集恐懼症！數百隻黑鳥「攻陷德州停車場」　密麻飛天占滿街頭

遇飯店打掃「房間行李怎收拾」？員工傳授3原則　這東西必丟

中信銀「2023數位金融大調查」　逾8成民眾最在意交易安全

遭《紐時》告侵權！　OpenAI與新聞業者洽談　傳開價百萬美元起跳

拋「1點1元」讓醫界群組嗨喊投藍　趙少康曝父母肺腺癌過世心聲

汪小菲被酸「選女人沒品」　霸氣護台灣女友：你沒見過胡說什麼？

61歲女星「斷開32年家暴尪」找到幸福　放閃小6歲男友：最大的力量

這三星座老婆超難當！TOP 1桃花超多、脾氣又壞　光封鎖曖昧就處理不完

日海保機5人遺體要回家了！　同仁列隊致敬「最後送別」惹鼻酸

房租指數年增2%↑創新高　住宅維修、家庭管理費同步飆高

客機破洞吸走乘客手機！高空墜落「無傷」剩44%電　網：真飛航模式

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

國際熱門新聞

救護車鳴笛「轎車不讓路」　患者過世

2歲乖孫被塞冰箱！老夫婦「伴屍4天」聞惡臭才知

新研究：馬航MH370幾天內能找到

孕婦2度被性侵！反遭夫痛罵外遇　拖叢林硬上

日男奉行一夫多妻　正宮大讚：感情不會淡

輪島市出現山體滑坡跡象　急撤居民

飛脫的艙門找到了！他驚見整塊金屬躺後院

737 MAX 9窗飛走　土航停飛同型號機

前女友懷孕逼婚　酒後吐「不知孩子親爹是誰」

華爾街日報爆馬斯克吸毒　發言人急否認

饒舌歌手綁架孕婦　囚車庫當性奴5年

9歲兒拚命敲瓦礫　日男救不出：對不起

加薩9歲戰地小記者　記錄逃生經歷

有錢人1花錢觀念不同　跟賺多少無關

更多熱門

相關新聞

「上班1壞習慣」增罹癌風險！醫揭多運動也沒用

「上班1壞習慣」增罹癌風險！醫揭多運動也沒用

許多人都知道吃油炸燒烤、抽菸、喝酒等壞習慣有可能致癌，卻對「久坐」這個危險因子渾然不知。營養醫學博士劉博仁醫師就指出，長期久坐會導致血液流通較慢，使內臟脂肪容易累積、乳酸過多就容易引起發炎，發炎久了就會增加細胞突變的機率，值得注意的是，即使有規律的運動，但生活型態上長期久坐，對身體還是會產生傷害。

南韓：北韓提供哈瑪斯武器　零件印有韓文

南韓：北韓提供哈瑪斯武器　零件印有韓文

龍年12星座「福氣指數」排行榜

龍年12星座「福氣指數」排行榜

吃B群提神抗疲勞？少了「1關鍵」吃再多也沒用

吃B群提神抗疲勞？少了「1關鍵」吃再多也沒用

才剛2024一堆餐飲喊漲！外食族崩潰

才剛2024一堆餐飲喊漲！外食族崩潰

關鍵字：

周刊王以巴衝突以色列哈瑪斯戰爭CTWANT

讀者迴響

熱門新聞

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

越南妹幫你洗「殘廢澡」只穿內褲就上

恐跌破8℃　直逼「寒流」時間曝

5星座「單身越久越難追」！天蠍性跟愛可以分離

《夜夜秀》最慘候選人！萬人看呆「敗票影片」

55歲袁惟仁成植物人2年「意識不清」現況曝光！

兒目睹媽與「弟弟」全裸滾床！衛生紙團成鐵證

一票客人「穿越工地」排隊買手搖飲　網喊：真的夯爆

即／國3交流道「1大4小車」連環撞！

射完有抱抱？最美博士曝「後戲1重點」女友更愛你

林靖恩詭笑鬧飯店　10年前曾揭愛上李坤城原因

大媽無視警語爬上「椅子樂譜」　駁二景點木頭斷了

救護車鳴笛「轎車不讓路」　患者過世

侯康1政見　醫：LINE群一面倒要投藍

富商飯局大亂鬥！　帝寶名媛李珍妮嗆前主播「做雞的」

更多

最夯影音

更多
行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道
菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面