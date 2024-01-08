戰爭超過3個月！　專家分析：距離以色列殲滅哈瑪斯「還很遠」



▲加薩走廊現況。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT



自從巴勒斯坦激進組織哈瑪斯攻擊以色列南部後，以色列隨即就對哈瑪斯掌管的加薩走廊進行封鎖、空襲。如今整個戰事自2023年10月7日至今，已經持續超過3個月之久。而有專家認為，目前的以色列想要達成當初設定的目標「殲滅哈瑪斯」，其實還有很長的一段路要走。



根據《CNN》報導指出，早在巴勒斯坦激進組織哈瑪斯進軍以色列南部後，以色列總理納坦雅胡就喊話，表示將會讓以色列國防軍動用一切武力，徹底殲滅哈瑪斯。



在4日當天，以色列國防部長加蘭特公布了加薩走廊作戰的下一階段的計畫，在這個階段中，以色列國防軍會將目標放在加薩走廊的北部與南部，因為有消息指出，哈瑪斯的領導人疑似躲藏在迦薩走廊南部。以色列國防軍將會採用突襲、摧毀隧道，同時從空中、地面等方式進攻，其中也包含一些「特殊行動」。

▲戰火讓許多無辜民眾受到無差別攻擊。（圖／達志／路透社）

但查塔姆研究所中東北非副研究員薩布（Bilal Y. Saab）則認為，目前的以色列其實已經在修改這項戰爭目標。薩布表示，其實就連以色列國防軍的高層也十分清楚，他們目前的能力，頂多就是嚴重削減哈瑪斯的軍事能力。

其實也有以色列官員表示，如果要達成殲滅哈瑪斯的目標，納坦雅胡當時承諾的時間是完全不夠使用的，可能要讓戰事持續整個2024，甚至更久，才有機會達成。

以色列民主研究所所長普萊斯納也表示，其實就目前現階段而言，以色列獲勝的「定義」，其實並不是抓住、殺死所有哈瑪斯的成員，而是只要確保哈瑪斯無力繼續統治加薩走廊即可。普萊斯納也認為，目前以色列國防軍的進攻，已經是讓哈瑪斯的指揮結構受到嚴重的拆解。

以色列國防軍過去也曾表示過，哈瑪斯在加薩走廊大約有3萬名戰士，共計被分為5個旅、24個營與140個連，每個連都具備有反坦克導彈、狙擊手、迫擊砲陣列與工程維修等能力。



薩布則認為，雖然以色列一直強調，且企圖實現殲滅哈瑪斯領袖的目標，但他認為，像是哈瑪斯這種組織，其實指揮官是很容易更換的，在哈瑪斯這樣的組織中「沒有人是不可替代的」。

▲加薩走廊現在情況有如廢墟。（圖／達志／路透社）

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