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吃B群提神抗疲勞？營養師：少了「1關鍵」吃再多也沒用

營養師陳心驊提醒，如果飲食中的營養素不足，沒有先提供身體足夠的能量來源，那吃再多B群也沒用。（示意圖／PIXABAY）

▲營養師陳心驊提醒，如果飲食中的營養素不足，沒有先提供身體足夠的能量來源，那吃再多B群也沒用。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

保健食品是許多人的生活必需品，其中又以B群最受歡迎。不過，營養師陳心驊提醒，如果飲食中的營養素不足，沒有先提供身體足夠的能量來源，那吃再多B群也沒用。

陳心驊在粉專《營養師菲菲・你的營養師好閨蜜》表示，提到B群，大部分人都會聯想到「提神」、「抗疲勞」、「晚上睡不著」等關鍵字，其實維生素B群是一個可以幫助代謝的輔酶，不是像咖啡因會引起神經興奮劑的作用，如果依建議攝取量補充，並不會有睡不著的問題。

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陳心驊提到，反而對於缺乏B群的族群，補充之後有助於安定神經、幫助入睡，不過凡事沒有一定，如果是吃完會睡不著的人，也可以改成早上補充。

陳心驊指出，B群是8種維生素B的綜合名稱，可以幫助人體代謝三大營養素，如果缺乏維生素B群，身體卻無法好好代謝及利用飲食中攝取的營養素，就會容易感到疲憊、沒精神；反之，如果飲食中的營養素不足，沒有先提供身體足夠的能量來源，那吃再多B群也沒用。

各個維生素B的食物來源：

維生素B1（硫胺素）：安定神經，維持肌肉協調，酗酒會降低B1吸收，如豬肉、內臟、全穀類、堅果種子類。

維生素B2（核黃素）：幫助鐵質吸收，避免口角炎，如乳製品、內臟類、酵母、雞蛋、蔬菜、全穀類。

維生素B3（菸鹼素）：安定神經、維持粘膜、皮膚健康，如魚類（鮪魚、大比目魚）、牛雞豬肉、全穀類、黃豆製品。

維生素B5（泛酸）：廣泛存在各種動物性植物性食物中，不太會缺乏。

維生素B6（吡哆醇）：神經傳遞重要營養素，可減輕經前不適、孕吐，如雞肉、魚類、全穀類、小麥胚芽、堅果種子類。

維生素B7（生物素）：防止落髮、皮膚炎，廣泛存在各種動物性植物性食物中，如雞蛋、堅果、全穀類、動物內臟。

維生素B9（葉酸）：維持胎兒神經管健康，如柑橘類、強化穀類、蘆筍、花椰菜、菠菜。

維生素B12：為造血重要營養素，普遍存在動物性食物中，如蛋黃、牡蠣、肉類。

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