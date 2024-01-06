男友提分手求還「送的300萬車子」！她賣掉再買新車：渣男不要臉

▲原PO拒絕歸還車輛。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

情侶之間若不適合，分開也許是更好的選擇，一名女網友表示，男友主動提出分手，竟然還要求她還送她的車，她越想越氣，痛批前男友不要臉，於是將車賣掉，再自己買一台新的，貼文一出，遭網友罵翻「結果錢進自己口袋，有夠貪心」。

女網友在臉書「匿名3公社」發文，上周男友主動提出分手，「竟然還不要臉說，要討回他買給我的車」，為了斷乾淨不欠對方，於是她把車賣掉，自己再買一台新車，還痛批前男友沒品，是個渣男，「傷我心還有臉要討車，為什麼我老是遇到一些爛桃花」。

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貼文曝光，網友狂罵，「賣車的錢再拿去買新車，不管怎樣都沒有損失！錢也是不歸還，然後放進自己口袋」、「妳馬幫幫忙！車又不是妳買的！就算賣了也不是妳的錢啊」、「妳自己開的車，保養、罰單、油錢當然是妳繳，不然咧？車子是別人花錢的，分手本來就該還啊」、「看起來作者比男友更渣欸」。

看到許多網友的回應，女網友也留言反擊，「一台車才300多萬叫貴重？我前未婚夫有2台車，隨便1台都比這輛X3還貴」、「車賣掉的錢我會再拿去買新車，這哪裡有進我的口袋」、「車子已經不在我家了，我不會留下渣男給的任何東西」、「車子是登記我的名字，渣男這段時間根本都沒有養過車子，連油錢也沒出過，所以車賣掉後的錢跟他有什麼關係」。