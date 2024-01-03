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求歡狂被拒「人妻外食染菜花」治療後又復發：如何請老公去檢查

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲人妻偷吃染上菜花。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

如果性生活無法協調，可能會影響到婚姻，一名人妻表示，婚後性生活不美滿，需求得不到滿足，每次溝通都無效，老公說會改變但都沒有動作，無奈之下選擇外食，沒想到因此染上菜花，擔心傳染給老公，想請老公去檢查，但不知道如何開口，貼文一出網友罵翻，「妳老公真可憐」。

女網友在Dcard發文，今年才快30歲，結婚5年多，孩子4歲了，跟老公交往後，性慾開關被開啟，一直以來都很和諧，但婚後想要都要不到，有時還會被敷衍帶過，「我和他溝通過我的需求，他表示好他知道，但是都沒有改變」。

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一次次的溝通無效，她受不了說出「你再做不到你的本份，我會去外面找」，老公也無動於衷，後來她真的吃外食，卻被傳染得菜花，很擔心會傳染給老公，「不知道他有沒有中，想開口跟他說請他也去看醫生，該怎麼開口好」。她也透露，之前已雷射治療，但一個月內又長出來，回診後，醫生開藥給她擦。

貼文曝光，網友瘋狂罵，「菜花是病毒很頑強，妳可以摘掉花但除不了病毒，就會反覆發作，這就是到處玩的代價」、「妳老公真的可憐…是我的話肯定跟妳離婚」、「跟他說：我去外面亂搞得病了啦，不確定有沒有傳染給你欸，趕快去醫院看看吧」、「溝通無效不是妳合理化外遇的理由」、「離婚後愛怎麼搞是妳家的事，婚姻不順不是妳外遇還得病的藉口」、「妳如果真的愛妳老公，就儘快坦承讓他去就醫吧」。

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