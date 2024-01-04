元旦撞見男友劈腿「床戰好友」：抱歉害你軟掉！她再曝1超綠秘密

▲原PO看見男友跟好友在床上。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，跨年習慣一個人過，元旦當天到男友的租屋處，想給對方一個新年驚喜，開門就看到熟悉的鞋子，在房間外就聽到到聲音，一打開門，男友跟朋友在床上「做得很投入」，男友跟好友看到她後驚呆，原PO微笑回「不好意思，讓你軟掉了」，更抖出好友的混亂私生活。

女網友在Dcard發文，「元旦捉姦在床」，元旦早晨到男友租屋處，要給對方驚喜，開門看到熟悉的鞋子，站在房門外就聽到聲音，一開門就看到男友跟好友在床上翻雲覆雨，「他們做得很投入，他們做多久，我就看多久，這狗血劇情居然發生在我身上」。

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朋友看到她驚聲尖叫，男友也嚇到，「因為我來之前都會事先跟他說」，她微笑說不好意思，「讓你軟掉了，當我不存在，繼續啊」，接著轉身就走。男友追上來後不斷道歉，並指責原PO工作忙、陪伴太少。

最後原PO堅決分手，結束這場鬧劇，「我絕不會跟你說，你劈腿的對象，她外頭還有三條魚池炮友，你綠我，她綠你，大家一起綠光光，一起行光合作用」。

貼文一出，網友佩服原PO的瀟灑，「妳還在現場看下去，妳也是很厲害」、「一起行光合作用也太好笑，妳值得更好的」、「我是看監視器發現的，從頭哭到尾，全程目睹」、「恭喜原PO揮別渣男，但還請去做一下身體檢查」、「原PO理性+頭腦清晰和瀟灑態度才是真正愛自己」、「想開其實也沒什麼，至少比以後結婚什麼的才發現他是怎樣的人好」。