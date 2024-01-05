日本強震小心詐騙！「請求救援」貼文瘋傳　NHK：很多假消息

▲日本能登半島大地震，震央石川縣轄內的輪島市災情慘重，房屋倒塌讓市中心宛如廢墟。

圖文／鏡週刊

日本石川縣能登半島地區元旦發生規模7.6強震，造成多處地區嚴重災情，許多房屋倒塌、道路毀損，至今已確定造成92人不幸罹難。而災區的慘烈畫面曝光，也引發各界關注，盼伸出援手協助救援。然而《NHK》指出，社群網路上最近出現很多造假的「請求救援」貼文，有專家提醒這樣的行為可能是為了牟利。

能登半島1日的強烈地震，震央石川縣遭到重創，本刊記者近日實地前往石川縣輪島市，直擊災後的市中心，許多樓房坍塌傾倒，多數居民已在第一時間撤離，原本熱鬧的街道如今宛如廢墟。

日本海內外近日也陸續開放募款、捐贈物資，協助救援工作及災後重建，石川縣表示希望透過政府部門統一處理，暫時請一般個人不要直接捐物資過來，以免造成危險、影響救災。

不過日媒《NHK》也發現，近日在社群平台X（原推特）上，出現了很多災區「請求救援」的貼文，但經調查，至少竟然有30多則都是假訊息，都引用了重災區珠洲市的同一個地址，但附上的照片和影片卻和這次地震完全沒有關係。其中甚至還出現將之前311東日本大地震的地震海嘯畫面移花接木，聲稱是這次地震災情的貼文。

▲《NHK》發現網路上出現將311大地震的畫面移花接木成這次地震的假訊息。（翻攝自NHK）

《NHK》指出，這些假消息總瀏覽次數超過200萬次，許多發布的帳號看似都來自日本海外。研究錯假訊息的東京櫻美林大學教授平和博表示，除了能登的地震以外，近日的羽田機場事故和東京JR山手線列車砍傷事件，類似的帳號也多次發布了複製貼上的內容。

平和博示警，這些帳號的行為很可能是想要藉由吸引大家的注意和印象，藉此牟利、賺錢，將悲劇「變現」。而這樣的假訊息很可能導致資訊混亂，讓真正需要幫助的求援訊息無法被看到，影響救援，提醒民眾看到類似的消息最好先查證，不要輕易傳播。

更多鏡週刊報導

【圖輯】直擊輪島大量樓房坍塌傾倒 市中心恍如廢墟

【日本石川強震】山崎麵包支援近5萬糧食 311物流車開進災區！6大震災都有它