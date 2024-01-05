山道猴子就是狂！看到比基尼正妹硬上肉體　她直呼「後悔去度假」

▲山道猴子就是狂！看到比基尼正妹就硬上肉體，她直呼「後悔去度假」。（翻自IG）

圖文／鏡週刊

德國實境秀女模、24歲的魯絲（Emmy Russ），最近到泰國披披島（Phi Phi Islands）度假，不過魯絲慘被島上的山道猴子硬上肉體，導致魯絲至少被猴子咬了4口。魯絲深怕自己會感染狂犬病，於是趕緊去醫院就醫，她事後也直呼「後悔去度假」。

據英國《每日郵報》報導，魯絲在跨年期間跑道泰國披披島度假，披披島海灘也是著名的「山道猴子聖地」，當地有不少猴子，過去也有許多遊客會和猴子玩，找猴子拍照。這次魯絲到披披島一遊，原本也準備和猴子們玩自拍，但沒想到突然有一隻山道猴子闖出來，看到穿著比基尼的魯絲，就硬上她的肉體，不只硬抓還硬咬，這讓魯絲害怕極了，也立刻中斷拍攝。

魯絲事後發現，她身上至少被山道猴子弄出4個傷口，她非常擔心自己會感染狂犬病，於是趕緊到醫院就醫。魯絲說，過去她完全沒有注射過破傷風和狂犬病疫苗，現在她到醫院打了破傷風，另外還要注射5次狂犬病疫苗，才算完成療程。除此之外，醫院也給她開了一些抗生素服用。

▲魯絲直呼她很後悔去度假。（翻自IG）

▲魯絲沒想到這趟旅程會遇到山道猴子。（翻自IG）

不過魯絲說，她一度出現反胃嘔吐的感覺，現在的她也很後悔來度假，並打算提早結束旅遊行程。她直呼：「我現在很擔心我的生命！」由於魯絲現居西班牙，因此她也說：「我寧可在馬德里（西班牙首都）接受治療！」

▲魯絲害怕自己會得狂犬病，於是趕緊就醫。（翻自《每日郵報》）

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