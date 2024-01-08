女考「科目三」太緊張竟坐副駕　眾人笑翻：還沒開始就結束了

圖文／CTWANT

四川省綿陽市一處汽車駕照考場日前發生一場「考照烏龍」。一名女學員將進行科目三考試，因太緊張竟然直接坐到副駕駛座，導致未能通過。地方交警Po出影片提醒，卻笑翻一票網友，稱「考試還沒開始就結束...是考了，但沒完全考！」

科目三全稱為「道路駕駛技能和安全文明駕駛常識考試科目」，該科目分為道路駕駛技能考試和安全文明駕駛常識考試，是大陸駕照考核的一部分。

影片中，一台考試車正進行科目三考試，然而輪到該名女學員時她從後座下車後，竟不假思索的走到副駕駛座，打開車門擺上坐墊後入座，關上車門後竟是先還不忘調整座椅，接下來就聽到廣播公告：「未繫安全帶，考試結束，成績不合格。」留下一臉錯愕的女學員。

▲女子要考駕照卻坐到副駕駛座，導致未能通過。（圖／翻攝自四川交警微博）



影片一出，網友全笑翻，表示「笑死了很認真地調整座椅扭頭發現方向盤在旁邊」、「還記得當年考駕照比高考還緊張」、「這就和要上考場了，結果忘帶準考證或者是文具一樣」、「這種還是不要上路的好...」針對此烏龍，四川地方交警也分享考照技巧：考前可以先深呼吸、四肢適當活動、伸展一下身體。還可以去翻閱一本書及，放鬆身心。

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