國小暴力「11年暴增4倍」　老師嘆：沒法管也管不動！

▲國中生割頸暴露校園安全問題，許多家長團體紛紛前往教育部陳情，希望能還給孩子一個安全的學校環境。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

國中生割頸事件讓校園安全成為矚目焦點，查閱教育部112年1~6月最新校安通報數據，國小的暴力事件與偏差行為共4398件，雖然僅有半年數據，但相較於101年一整年的968件，竟足足暴增4倍以上。一位國小老師透露，家庭功能不彰是主要關鍵，許多孩子愈來愈不懂得表達情緒，常常一生氣就動手，當老師尋求家長協助時，家長卻認為「大驚小怪」，讓老師嘆「沒法管，也管不動！」

教育部於92年成立「校安事件通報管理系統」，其中將校安事件分為8大類，包括意外、安全維護、暴力事件與偏差行為、管教衝突、兒童與少年保護、天然災害、疾病、其他。其中暴力事件與偏差行為包含各種形式的霸凌、械鬥、鬥毆、校園暴力、藥物毒品濫用、疑涉殺人、偷竊、強盜、恐嚇、賭博等違法事件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀察101年的校安通報數據，暴力事件與偏差行為以國、高中較多，分別為2653件、2441件，而國小僅968件；但到了112年1~6月，國小竟暴增為4398件，已超越國、高中成為第一。不願具名的新北市國小陳老師透露，「校園發生的暴力事件的確一年比一年多，而且以前較常發生在高年級，現在向下劣化，許多三年級學生就已出現動手的情形！」

陳老師說，現代父母較忙碌，沒時間陪伴孩子，所以常常用「3C育兒」，久而久之孩子漸漸喪失與人溝通的能力，情緒控管能力也愈來愈差。「現在情緒障礙的孩子非常多！只要一生氣就會想動手或是罵髒話，有些甚至一激動就會拿剪刀想攻擊同學。」

陳老師認為，有些問題是從家庭衍生而出的，當然站在學校老師的立場，會希望家長也能一起配合，才能進一步改善孩子的偏差行為。「很多家長會先詢問孩子，也選擇相信孩子避重就輕的回答，反而認為老師大驚小怪，認為孩子之間只是在玩鬧罷了。」如果老師持續跟家長反應，家長常常就會反過來認為老師在「幫孩子貼標籤」、「針對孩子」。

▲教育部於92年成立「校安事件通報管理系統」，隨著家庭功能不彰，暴力事件與偏差行為通報日益增多。圖為新北市教育局向老師示範如何處理校安事件。（圖／CTWANT提供）

未來台灣學會、台灣素養教育協會、瑩光教育協會、中華點亮生命教育協會曾在去年7月25至8月7日針對3,827位台灣中小學老師進行調查，結果發現老師最不快樂的原因是學生家庭功能不彰。查看校安通報數據，112年僅僅1~6月的兒童少年保護事件（身心虐待、遭遺棄、離家出走三日內、出入不正當場所、高風險家庭）就幾乎與101年全年數據相同，而國小數據更令人吃驚，短短半年就已有9277件！再看管教衝突，無論是國小、國高中皆翻倍成長，同樣是國小案件最多。

靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴曾表示，台灣的失能家庭越來越多，過去，父母如果忙於工作，家裡至少還有爺爺、奶奶等其他大人陪伴，但現在孩子可能回到家卻空無一人，只能沉溺3C，漸漸失去現實感，不清楚偏差行為在現實生活會有什麼影響。

行政院將貧窮、犯罪、失業、物質濫用、未成年親職、家庭照顧功能不足的家庭定義為「脆弱家庭」，根據六都市政府社會局資料顯示，六都的脆弱家庭通報個案中有超過5成為兒少家庭，台北市與高雄市更是超過6成，平均單一縣市就有超過3000位孩童亟待援助。

全國教師工會總聯合會建議修正「兒童及少年福利與權益保障法」，課予家長管教義務，透過罰鍰或強制參與親職教育講習等方式，落實家長職責。台灣照顧管理協會常務理事張淑慧曾提出批評，她認為目前政府的強制親職教育大多是舉辦講座，建議應直接輔導偏差行為的個案家庭，才能從根本解決。

當家庭關係相對薄弱時，社會自然會期待學校具有輔導功能，並提供法治教育以及情緒教育。林月琴建議《學生輔導法》應儘速修法，目前第4條規定高中以下學校應設置學生輔導諮商中心，這只是任務編制，並非正式組織，所以各縣市的運作不太一樣。如果未來打算將輔導體系納入社會安全網，組織定位必須寫得更清楚一點，才能真正落實。

此外，除了校內的輔導室，林月琴認為也應建立獨立於各級學校之外的學生輔導諮商中心，當學生與學校、老師有所衝突時，才能有更客觀的第三方。

延伸閱讀

▸ 黑暗校園2／國二生勒頸！受害學生差點窒息 老師建議修法「將狼與綿羊區隔」

▸ 搶救北海岸1／阻藍營拓展新北立委席次 民進黨大咖連出挺賴品妤

▸ 娛樂報報／杜忻恬看診護花使者相隨 虛弱靠肩冒粉紅泡泡