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大陸 大陸焦點 特派現場

女手機掉車上…承諾付87元竟反悔　司機霸氣「開18公里」送派出所

女客手機掉車上…承諾付87元竟反悔　司機霸氣「開18公里」送派出所

▲女客手機掉車上，承諾付87元竟反悔。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸廣東省東莞市一名陳姓網約車司機日前載到一名女乘客，對方不慎將手機遺落在車上，原本承諾支付人民幣20元（約新台幣87元），請他幫忙把手機送還，沒想到當他抵達現場後，女乘客卻直接反悔，不願給20元，於是他一氣之下將車駛離，把手機送到18公里外的虎門鎮太平派出所，此事引發熱議。

《上遊新聞》報導，陳姓司機受訪時表示，1月5日淩晨3點05分，他在東莞厚街鎮接到了一名女乘客，前往長安鎮某科技公司；女乘客下車約5、6分鐘後，他接到了電話，女乘客稱手機落在了車上；他在車上找到了手機，於是和對方商討送還方式。

根據當事人發布的影片，當時他詢問女乘客「是送回去還是送到派出所？送回去肯定要加錢哦。」女乘客反問「加多少啊？」他回應「至少要20吧。」女乘客回覆「可以啊。」

至於為何不在女乘客下車時提醒手機丟失，司機表示，「她的手機掉在了車門和座椅的夾縫，晚上很黑，根本看不到。我車開出去差不多3公里多了，送回去肯定要收誤工費，當時她也是願意給的。」

事後，陳男將車開回女乘客下車處，掏出二維碼讓對方付錢，不料女乘客直接拒絕，還質疑其收費行為違規。聽到此話，司機立即駕車離去，將手機送到了距離事發地點18公里的太平派出所。

他說，「我一個網約車司機半夜出來賺點辛苦錢，也沒有漫天要價，就要20元。我把手機送回來，你給錢我走人就可以了，她還在那裡扯這麽多，那我直接就走了。本來我準備把手機送到長安派出所的，但路上她報警了，我就近送到太平派出所了。」

面對記者提出可以幫忙聯繫女乘客，陳男表示，按照平台規定，無法向媒體提供乘客信息。太平派出所一名值班民警則回應，「昨天不是我上班，有問題聯繫分局」，同時也無法提供女乘客的聯繫方式，且該事件涉及的是道德問題，警方不會有特別處理。

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