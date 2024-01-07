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地方 地方焦點

逾12萬人擠爆選前黃金週日夜　陳其邁：選舉不是實驗不能重來

▲▼賴清德高雄造勢晚會。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲賴清德高雄造勢晚會，民進黨大咖全來了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

選戰進入倒數6天「黃金週日」，今（7）日民進黨、國民黨與民眾黨三黨不約而同都選定在高雄舉辦催票造勢大會。民進黨鳳山「團結勝選大造勢」晚會湧入12萬支持者，場面盛大，陳其邁登台大力催票，喊出「你的這一票很重要，會決定高雄是要繼續前進，還是要走回頭路！」

今晚民進黨展現高度團結，總統蔡英文、正副總統候選人賴清德與蕭美琴、行政院前院長蘇貞昌、市長陳其邁、以及高雄立委候選人邱議瑩、邱志偉、李柏毅、林岱樺、李昆澤、黃捷、許智傑、賴瑞隆八人全員到場，一一上台致詞分享高雄這幾年的改變看得見，目標國會八席全壘打、再次開出總統百萬票。

▲▼賴清德高雄造勢晚會。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼12萬人湧入賴清德高雄造勢晚會。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼賴清德高雄造勢晚會。（圖／記者賴文萱翻攝）

晚會一剛開始，主持人持續更新現場人數，從5萬人、7萬人、人數不斷往上攀升，壓軸已有超過12萬民眾到場，現場座無虛席，更有許多熱情支持者在會場外排隊等著進場，高雄人嗨翻鳳山造勢現場。

陳其邁一上台，引來全場民眾歡呼不斷，他細數這三年多來的政績，高雄「正走在一條對的路、走向光榮的道路」，上任後讓輕軌從停工到復工，終於順利成圓，包括鐵路綠廊道有8個中央公園大，輕軌加上建設中的岡山路竹延伸線、小港林園線、黃線捷運，四線齊發全部都動工。

陳其邁說，高雄人感受最深因為「選舉不是實驗、選擇不能重來」，他上任後不僅恢復大港開唱，吸引國際天團來開唱，高雄演唱會經濟賺了超過45億元。也成功招商台積電，讓「賽馬場變晶圓廠」。

話鋒一轉，陳其邁為南部抱不平，表示2017年國民黨在立法院擋前瞻預算，時任國民黨團副書記長蔣萬安抹黑高雄輕軌，說前瞻是「為了選舉綁樁花大錢」，還說「輕軌未來會不會成為蚊子車廂？」。包括侯友宜競辦發言人也嫌棄全台灣漁獲量最多的前鎮漁港改建工程太貴。

▲▼賴清德高雄造勢晚會。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼陳其邁說，「選舉不是實驗、選擇不能重來」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼賴清德高雄造勢晚會。（圖／記者賴文萱翻攝）

「政府的責任，應該不分東西南北，把全國人民照顧到好」，陳其邁說，如果換黨換人做，現在正在蓋的捷運、規劃中的國道7號、發展中的半導體產業聚落就會停下來。 他高聲拜託市民，一定要出來投票「我們正在進步的道路上前進，支持民主進步黨，支持高雄繼續走對的路」，「讓高雄八席立委全部都當選，一起為高雄、為台灣的未來努力！」

行政院前院長蘇貞昌大聲疾呼，現在中央這麼支持高雄，「如果換人會整組壞光光」，拜託高雄人讓賴清德繼續執政，讓高雄八席立委八仙過海，支持高雄繼續大進步。

▲▼賴清德高雄造勢晚會。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲蔡英文表示，當台灣人民的總統很光榮。（圖／記者賴文萱翻攝）

在全場支持者不斷喊著「小英、小英我愛你」沸騰的情緒中，蔡英文上台致詞說，八年執政感覺辛苦，但是看到「海鯤號下水時，台船員工臉上驕傲的神情，就覺得當台灣人民的總統，真的很光榮，也充滿感激」。拜託高雄人繼續支持民進黨，「高雄要帶頭衝，衝全國最高票」，一起繼續建設高雄。

蕭美琴說，離開台灣這四年再回來，「覺得高雄變得更好、更美」，「在陳其邁的帶領下，我們以高雄的進步為榮」，過去高雄鄉親曾經選錯韓國瑜，「如果這次民進黨國會沒有過半，未來該如何跟國際友人解釋國會議長曾經用膝蓋走路？不知道該如何解釋喜歡娛樂、講大話的院長」。世界已經上架台灣，高雄八席立委缺一不可，要繼續延續高雄光榮，讓世界上架台灣。

▲▼賴清德高雄造勢晚會。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲賴清德拜託高雄人繼續發揮民主精神，固票、催票、出來投票。（圖／記者賴文萱翻攝）

壓軸登場的賴清德致詞時表示，最關鍵時刻，拜託高雄人繼續發揮民主精神，固票、催票、出來投票，「清德開車也很穩，邀請大家一起上車」，賴蕭是三組候選人當中唯一提出國家希望工程的候選人，「我們是做好最好準備的一組人」，要帶領台灣繼續向前，也拜託選民，繼續支持高雄、支持台灣走在對的路，讓美德贏台灣，迎來民主勝利。

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