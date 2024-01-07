侯康政見「攻破綠營鐵票倉」　台大醫曝：LINE群一面倒說要投藍

▲趙少康提出的醫護政策，撼動了長期被視為是綠營鐵票區的醫界。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

醫界長期被視為是民進黨的鐵票區，不過近日隨著國民黨不斷猛攻，鐵票區似乎出現了鬆動跡象。台大婦產科名醫施景中7日突然連續貼出2篇文章示警，表示有好幾個醫師LINE群組一面倒說「今生第一次要投國民黨」，讓他擔心「綠營必須要正視這件事情」。

▲施景中臉書全文。（圖／翻攝自施景中臉書）

施景中7日晚間在臉書表示，有一位長期關注台灣發展的學長近日告訴他，針對國民黨副總統候選人趙少康日前開出健保給付1點1元政見，對賴清德蕭美琴的殺傷力相當大，已經有好幾個醫師LINE群組一面倒說「今生第一次要投國民黨」，學長擔心「本來賴蕭領先不多的局勢，會因此打破」。

趙少康近日提出了4項醫療平權政見，包含為急性及特殊病床護理師每月加薪1萬元；三班護病比必須入法，改善血汗工作環境；加強住院整合照顧計畫、擴大智慧護理，不要讓護理人員浪費無謂的時間；重新檢討整體健保支付制度、健保浮動點值以1點1元為目標，不要再打折。

施景中透露，其實健保署前年就答應醫界訴求，醫院編列40億元、診所編列6.5億多元準備幫護理人員改善待遇，然而點值的問題沒辦法解決，主要是總額制度和年成長率問題，加上健保會非醫界人士的阻撓，「趙先生聲稱，當選後3個月內要解決點值和護理人員待遇問題，不知道他要如何處理那些非醫界人士？」

施景中認為，選舉支票大家都會開，畢竟選票先拿到手再說，民主選舉必然是某種含淚投票，「你必須去投票支持理念和你85%相近的、70%相近，甚至是55%相近的人，才能防止那些理念與你背道而馳、能力讓你不敢恭維的人取得權力，請醫界人士三思，不要為了教訓賴清德，最後教訓到了自己」。

▲施景中說「醫界不會永遠都是任勞任怨、無限做功德的人士，綠營必須要正視這件事情」。（圖／翻攝自施景中臉書）

施景中不久後又貼出另一篇文章，他的另一位熱心做公益的醫師朋友感嘆，綠軍醫護票將大崩盤，但綠營高層都沒有警覺，且「無法敏銳回應醫界護理界不分區名單，真的太令醫界護理界失望」、「賴副總統如果還沒有警覺這個危機，趕快危機處理，提出選後力挺醫護的亮眼政見，醫護票勢必大敗啊」。

施景中認為，「執政黨都沒有提出具體醫療健保改革亮點，卻被趙少康一次提出，當然可想而見，綠營支持者繼續崩盤」、「醫界不會永遠都是任勞任怨、無限做功德的人士，綠營必須要正視這件事情」。