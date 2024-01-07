他撿到趙少康敬老卡「興奮發限動」　送遺失警察反應超有趣

▲國民黨副總統候選人趙少康近日敬老卡遺失，被網友撿到送到警局。（圖／翻攝自IG）

記者趙蔡州／綜合報導

2024總統大選倒數6天，各陣營都進入最後衝刺，不過近日發生一場意外插曲，一名男網友在IG發布限時動態，表示撿到了國民黨副總統候選人趙少康的敬老卡，一度以為是什麼宣傳手法，最後決定送交警察局。對此，刑事警察局表示，敬老卡後續交給三張犁派出所，三張犁派出所已通知當事人領回。

網友在個人IG發布限時動態，表示自己日前在路邊撿到國民黨副總統候選人趙少康的敬老卡，翻到卡片正面的瞬間真的超級驚訝，一度在想會不會是宣傳手法，不過還是拿到旁邊刑事局的管理室，詢問是否能交付遺失物，警察原本準備要拒絕，不過當他說「我撿到趙少康的敬老卡」，警察立刻來了興趣。

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原PO表示，警察們當時的表情真的非常有趣，比較年輕的那一位一臉幽默又興奮，手已經放在手機上，似乎等他離開就會拍照，比較年長的還是比較專業，告訴他一般刑事局不會收失物，「通常我們是不會收啦，但這一位比較好找，我們來聯絡」。

刑事局表示，針對有民眾撿到國民黨副總統候選人趙少康台北通敬老卡一事，事件發生在6日下午2點多，民眾路過本局時將卡片交於側門崗，本局收到後立刻轉交給三張犁派出所，後續由三張犁派出所通知當事人領回。

▼趙少康台北通敬老卡近日遺失，被網友撿到送到警局。（合成示意圖／台北市政府、趙少康臉書）