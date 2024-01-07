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南投造勢晚會　賴清德：不能讓藍白兩黨佔據國會多數

▲副總統賴清德5日出席南投選前造勢晚會。（圖／蔡銘軒競選團隊提供，下同）

▲副總統賴清德5日出席南投選前造勢晚會。（圖／蔡銘軒競選團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024總統立委大選前最後一個黃金周末，民進黨總統候選人暨黨主席、副總統賴清德5日行程滿檔：晚間自台南行趕赴南投草屯鎮出席選前造勢晚會，他懇請鄉親支持立委候選人蔡培慧、蔡銘軒，不要讓涉入國艦洩密案的藍委馬文君繼續阻擋台灣進步。

當天晚會先由資深音樂人潘芳烈帶來多首經典歌曲，蔡銘軒也牽著女兒上台合唱競選歌曲《烏溪人．OK啦》，氣氛溫馨，前行政院長蘇貞昌、不分區立委候選人羅美玲及王義川連番上台助講，蔡培慧及多位黨公職、里長等人也到場力挺；當賴清德抵達會場時，現場約3500名支持者高舉手搖旗歡呼迎接，高喊「賴清德，凍蒜」、「美德贏台灣，台灣贏得美」等口號。

▲副總統賴清德5日出席南投選前造勢晚會。（圖／蔡銘軒競選團隊提供）

賴清德回顧過去擔任立法委員期間，美國小布希政府答應對台軍售，但國民黨在程序委員會前後阻擋69次，讓台灣失去機會；所幸總統蔡英文近幾年積極發展國防自主，現在勇鷹號教練機已升空、海鯤艦也已問世，都會繼續保護台灣海空安全。

▲副總統賴清德5日出席南投選前造勢晚會。（圖／蔡銘軒競選團隊提供）

賴清德表示，不幸的是南投選出的國民黨籍立委馬文君，不只在立法院杯葛預算，還涉嫌將潛艦國造機密洩漏給韓國，韓媒近日也大幅報導「親中立委」洩密事件，引起國際社會關切，請鄉親用手中神聖的選票教訓不適任立委；未來的國會需要像蔡培慧、蔡銘軒等優秀人才，才能解決南投的問題，讓農業、醫療、交通、繼續升級。

賴清德也強調，不能讓藍白兩黨佔據國會多數，地方黑金政治、兩岸服貿協定、九二共識等衝擊台灣社會的不利因素跟著回來，更不能讓曾被罷免的前高雄市長韓國瑜當上立法院長，阻擋台灣社會的繼續進步。

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