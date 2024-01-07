控賴清德台南炒房狂賺800萬　凌濤：精準在捷運規劃發包前買房

▲凌濤指控，台南綠線捷運路線核定調整5次，僅有鄰近賴宅的安億轉運站不動如山，強調這可能就是賴清德選戰最後的破口。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨2024競選發言人凌濤今（7）日召開「『土地公』賴清德爽佔台南未來地王！捷運綠線轉運站+6600坪大公園，賴圖利自己？」記者會，直曝地籍圖，質疑民進黨總統候選人賴清德用公共建設來滋養個人資產，絕對比萬里違建宅不拆還嚴重一百倍，此案恐將成為選戰關鍵破口，民進黨繼續護航也無法解釋全民對賴清德的質疑！

凌濤表示，國民黨昨天桃園大造勢超過十萬人相挺，大家對於台灣的翻轉非常期待，最重要是希望下架這個包山包海、貪腐只為自己利益的民進黨新潮流政府。凌濤指出，他昨天爆出賴清德自用住宅疑炒房後，台南市府居然質疑他是否沒出過社會？凌濤反批，是賴清德你們的社會跟別人不一樣嗎？還是新潮流的社會跟大家不一樣？

針對有人說怎麼會計劃出來三年後才買房？凌濤表示，因為此案是賴清德無中生有，賴當行政院長任內才提出，為了避嫌，賴卸任行政院長後才購買，凌濤說明，110年，賴清德一卸任行政院長，就購買安平區育平街3200萬豪宅；111年3月漲幅已經超過800萬！112年11月，台南市政府宣布現階段可行性研究期未報告修正且發包合併綜合規劃前期，凌濤說明，該計畫由賴清德當行政院長時發起，一卸任購入土地房產，兩年内核定綜合規劃前期，換言之，賴清德根本是精準在捷運規劃發包前，買在起漲點，賺取暴利。

凌濤更直接公佈「賴美宅」地籍圖以及實景圖指出，捷運安億轉運站佔地遼闊，是未來交通的樞紐，也會做大型商場開發，而賴清德的美宅不僅在安億轉運站正隔壁，走路1分鐘抵達，更面對六千坪大公園，很顯然賴清德的入場時機地段相當精準，也坐擁美景，儼然是先卡位台南未來的「新地王」。

至於民進黨對外說路線還沒有核定？凌濤表示，綠線路線還在討論，目前至少調整五次，但賴清德家旁邊的安億轉運站就是不調，位置精準，不動如山！有公共建設很好，但為什麼賴清德涉偏心自己的資產？狠砸750億元後，自己一年先爆賺800萬元？

凌濤強調，若賴清德用公共建設來滋養個人資產，絕對比萬里違建宅不拆嚴重一百倍，也難怪賴清德要求競總、台南市政府、側翼網軍不斷攻擊他，很顯然此案會成為選戰破口，民進黨繼續護航，也絕對無法解釋全民對賴清德的質疑。