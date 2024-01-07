爆賴清德公務行程竟穿競選外套　侯辦酸：行政不中立「在路上」

▲國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室召開「國家是姓賴的嗎？」記者會，批評民進黨總統候選人賴清德黨政不分、公器私用。（圖／侯辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜競辦發言人黃子哲、詹為元與台北市議員李明賢今（7）日上午於侯友宜競辦舉行記者會，批評民進黨總統候選人賴清德穿著競選外套出席總統府行程，質疑公私不分，並引用近來民進黨熱門的競選廣告《在路上》，諷刺行政不中立也「在路上」。

黃子哲表示，選戰進入倒數計時，民進黨使用行政資源為賴清德輔選變本加厲，賴清德以副總統身分參與選舉，卻不請假，還動用總統府資源打選舉，賴清德被抓包用副總統身分，參加客家親子劇活動、鋼鐵公會慶祝大會、當代數位教科書國際論壇等公務活動，卻穿著「挺台灣」競選外套，且身邊皆有部會首長的陪同，已經完全違反《行政中立法》第13條的規定。其中客委會的紙風車劇團客家親子劇活動，更有多位立委候選人大剌剌穿著競選背心出席，客委會臉書、網站還放上照片宣傳，客委會儼然變「輔選會」，是不是該說清楚講明白？

黃子哲痛批，賴清德就是「敢」，敢說中華民國是神話是災難、敢極盡所能對侯友宜抹紅抹黑、敢蓋違建還說謊甚至不實申報財產，更敢用國家機器及行政資源為自己輔選。俗話說「細漢偷挽匏，大漢偷牽牛」賴清德還沒當上總統，就已經顯現出威權霸道的性格，賴清德「把選舉戰袍當龍袍穿」，穿了以後，橫行無阻，為所欲為，可惡至極，這不是美德，這是德不配位。賴清德毫無基本的民主法治素養，若當了總統，一定更無法無天，將對台灣民主造成威脅與傷害，是中華民國史詩級的大災難。

李明賢表示，國家機器是用來服務人民，不是用來從事競選工作，但現在民進黨政府變全家就是你家，行政部門通通動起來。官網、Facebook、Youtube本應該是政府應貼近人民、宣傳政策的管道，但到了選舉期間，有些政府單位竟已經變成民進黨的附隨組織，淪為政黨打手，全然不顧行政中立，儼然就是除了黨媒、網軍之外的另一支選舉國家隊。

李明賢說，經濟部多次圖文並茂，還加上短影音，美其名叫澄清，實際上卻是以「選舉型式」的文宣攻擊侯友宜，修理在野黨；還有作為1450始祖的農業部，更是豪不避諱把官方的臉書當選舉工具。明年中央關於文宣的預算有11億，其中農業部佔1.7億最多，經濟部也將近1億，這些部會當賴清德的政治打手、黨國不分，難道監察院不查嗎？

詹為元表示，賴清德宣稱要公布高端合約內容，至今已經過了8天，毫無進度，顯然衛福部長薛瑞元瞧不起賴清德，不尊重副總統的指令；日前國民黨召開記者會，公布高端的股東「綠油油」，民進黨開始緊張，薛瑞元率領衛福部次長王必勝、疾管署署長莊人祥等官員，與賴清德競選總幹事潘孟安會面，被質疑滅證、串證；沒有人否定國產疫苗的發展，但是拒絕政府用行政不中立的手段，強力護航私人公司。