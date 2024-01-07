反駁公器私用說　賴清德競總：侯友宜把新北市公務員當工具人

▲賴清德競總發言人戴瑋姍。（資料照／競選總部提供）

記者呂晏慈／高雄報導

針對國民黨總統候選人侯友宜辦公室今（7）質疑民進黨總統候選人賴清德公器私用，競總發言人戴瑋姍回應，中央部會駁斥不實訊息予以澄清，是基於還原政策事實，國民黨顯然已經不知所云，淪為謾罵，連頭髮、外套都可以做文章，因為侯友宜逼迫新北市政府當打手成習慣，就以為別人也會如此。

侯友宜競選辦公室今天表示，賴清德去年11月與12月，3次以副總統身分出席公開活動，身穿競選外套，藉公務行程名義，行選舉拉票之實，角色混淆，黨政不分，公器私用，有違《公務人員行政中立法》，經濟部長王美花、客委會主委楊長鎮、教育部長潘文忠陪同，皆有觸法疑慮。

對此，戴瑋姍反批，侯友宜將新北市府變成競總的行為，都讓人歷歷在目，不論是過去就在半夜發新聞稿罵人，用不堪入目的標題、內容，攻擊監督市政的議員，或者是在賴清德老家議題上持續抹黑，近期還有副市長帶4位局處首長發動攻擊，只為幫侯友宜護航，這些都歷歷在目，有跡可循，新北市府的新聞稿會不會根本就是侯友宜競選總部寫好提供，只是把公務員當工具人。

戴瑋姍表示，侯友宜辦公室與其攻擊他人，不如先請侯友宜好好的檢討，不要為難基層的公務人員，讓新北市政府的公務員可以專心為民服務，而不是成為侯友宜的打手。