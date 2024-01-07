拚棄保？韓國瑜酸柯文哲像空氣槍會輸　侯友宜：集中選票挺侯康

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨正、副總統候選人侯友宜、趙少康昨晚到參加「團結勝利大會」造勢晚會，國民黨不分區立委提名人韓國瑜致詞時表示，民眾黨總統候選人柯文哲在這場選舉是「空氣槍」，熱鬧但不會贏，呼籲柯的支持者將選票留給「侯康配」，外界認為此舉就是為操作「棄柯保侯」。侯友宜今（7）日受訪回應，韓的目標很明確，是要捍衛中華民國、顧台灣和完成政黨輪替。

侯友宜今日上午赴桃園車隊掃街，受訪時被問到韓國瑜說柯文哲像空氣槍一樣不會贏，要把選票投給侯康。侯友宜說，韓國瑜的內心就是捍衛中華民國、顧台灣，所以已經說了好幾次要集中選票支持侯康配，尤其是在造勢場合就說過兩三次。韓國瑜的目標就是政黨要輪替、民主要制衡，在選舉的關鍵時刻，大家集中選票支持侯康配，完成最後一哩路，完成政黨輪替。

至於民進黨總統候選人賴清德說用人唯才、不分黨派，是否跟進侯友宜的政見搶救選情？侯友宜則說，從他選舉開始賴清德就在抄襲他的政見，包括廢除80歲以上巴氏量表、老人健保排富免費、醫務人員加薪、陸客開放，他也認為過去8年民進黨都不做，接下來就由他來做。

侯友宜競選辦公室發言人王敏旭表示，侯友宜早就用人唯才，「賴清德重用新潮流，連民進黨的人都擔心」，侯友宜將完成政黨輪替，組成有權有責聯合內閣，換一個公平正義、和平尊嚴、清廉勤政的國民黨，跟所有有志之士的人，大家一起來改變台灣，讓台灣未來更好。

另外，媒體提問陳時中改口高端合約是保存30年不是封存，甚至說高端股東捐給陳時中等人是毫無意義的影射。侯友宜指出，陳時中都不知道自己在說什麼，陳時中還說過「保存越久真相就越清楚」，但現在是賴清德說要解密，過一星期仍沒有要解密，還看到衛福部長薛瑞元與賴清德競總幹部協商密談，到底要遮掩什麼事情？

侯友宜強調，高端疫苗過去就出現炒股被起訴，現在又被查出股東綠友友，還有很多政治獻金流到民進黨的人士的手裡，這些問題都是人民都要問的問題，請民進黨趕快公布不要再拖了，全民都在等待封存要解密。