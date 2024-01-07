緊咬賴清德表態廢死　侯友宜：選前不回應、選後還會理人民？

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨總統候選人賴清德仍未對支持廢死表態，過去挺泛綠立委候選人的永康國際商圈理事長李慶隆改挺侯友宜。國民黨總統候選人侯友宜今（7）日受訪時指出，他不認識李慶隆，但李慶隆說出人民的聲音，人民、媒體、網路都在問賴清德支持廢死還是反對廢死？賴清德卻掉頭就走，連理都不理人，甚至認為可以箝制言論自由，賴清德選前就完全不聽人民聲音，選後還會理人民嗎？

侯友宜說，賴清德既然要參選爭取擔任國家的領導人，卻完全不敢清楚表示支持廢死或反廢死，尤其賴清德的副總統候選人蕭美琴是支持廢死，民進黨的態度就是支持廢死，現在還實質執行廢死，這樣賴清德還不說，他還是每天一問，要代替人民問賴清德，請賴清德說清楚。

桃園市長張善政也說，不論廢死或反對廢死，每一個人可以有自己的價值觀，現在人民看的是一個領導人面對問題的態度，這才比較重要。一個領導人如果迴避問題的話，將來就不能期待賴清德好好領導國家。

另外有媒體提問，昨晚造勢批民進黨貪腐在路上、黑金在路上、廢死在路上、台獨在路上，是不是反映民眾的不滿？侯友宜說，民眾看得很清楚，民進黨的貪腐讓人有夠生氣，民進黨的廢死讓人有夠擔心安全問題、民進黨的引戰讓人有夠害怕戰爭，這些事情都是現在進行式。

侯友宜說，他也問民進黨還要繼續這樣走下去？這樣台灣就沒有未來！侯友宜會終結這些讓人民擔憂害怕的事情，1月13日請大家用選票，達到政黨要輪替、民主要制衡，尤其賴清德所帶領的新潮流「吃銅吃鐵吃國家」，人民卻是儉腸凹肚艱苦過日子，他會終結這一切，讓台灣再出發。