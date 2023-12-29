百合、滿天星擺火場哀悼殉職勇消　游尚樺1／4公祭追晉大隊長

▲火警現場的鐵門前，有民眾致哀的百合與滿天星花束。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣消防局新工分隊長游尚樺昨(28)日在任務中不幸殉職，消防局今日召開緊急應變會議，針對火場採證鑑定、起火原因進行調查。消防局以「因公殉職」申請撫卹並追晉大隊長，儀式將於下周四(1月4日)公祭當天完成，同時今日警方也前往二次採證，大門前還有民眾送上花束致哀。

消防局長陳中振表示，該場火警已由火調科、搶救科及第3大隊等相關單位進行調查，初步在起火點的房間內未發現可疑跡證，如延長線、插座等，也暫時排除電器與煮食因素。

▲▼調查人員今日下午前往現場進行二次採證。





消防署28日當天已派員會同火調人員現場開挖採證，已採集相關證物，送交消防署利用層析儀等更精密的儀器化驗分析，今日調查人員也再次前往火災現場進行二次蒐證，預計正式報告可在兩周內出爐。

今日火災現場外，也有民眾前往獻花，白色百合與白色滿天星花束靜靜趟在一樓鐵門前、封鎖線後的地上，皆未署名。

此外，4名獲救卻人間消失的移工，目前已由新竹縣專勤隊著手追查。據悉，目前警方已掌握4人身分，相關單位都在積極追查中，而火警真正發生原因及過程，也要等到4人到案再進一步查明。

▲致哀花束就放在一樓的鐵門前、封鎖線後。