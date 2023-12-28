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社會 社會焦點 保障人權

疑空間迷失殉職！游尚樺衝火場10mins急喊Mayday　救出臉全燻黑

▲▼新竹殉職消防員。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲湖口火警現場一片狼藉，29歲分隊長不幸在任務中殉職。（圖／記者陳凱力翻攝）
記者陳凱力／新竹報導

新竹縣消防局新工分隊、29歲分隊長游尚樺今日於勤務中不幸殉職，事後組員透露，游尚樺進入火場10分多鐘就發出「Mayday」呼救，從弟兄們聽到呼救到救出他前後大約只有5分鐘，但即使第一時間進行搶救，仍然回天乏術。

消防局初步還原今日早上這場救援行動：

7點33分  獲報湖口安宅4街某移工租住火警，派出包含游尚樺在內共11車、26人趕往搶救。

7點42分  新工分隊長游尚樺等人抵達。

7點45分  發現3樓鐵皮屋外有3名移工受困，期間其他分隊持續增援。

7點49分  游尚樺領軍，3人帶著1條水線進入火場入室搶救。

7點59分  3樓陽台共發現4名待救移工，甚至移工還等不及、作勢要跳樓逃生。

8點08分  4名移工透過消防員搭設逃生梯成功獲救。之後沒多久游尚樺呼叫「Mayday」。

8點12分  消防同仁入場搜救，沒多久發現倒臥在梯間的游尚樺。

8點17分  順利救出已經失去呼吸心跳的游尚樺，並立即進行CPR。

8點21分  游尚樺由119送往醫院急救。

9點09分  醫院宣告不治。

▲▼新竹殉職消防員游尚樺。（圖／新竹縣消防局提供）

▲29歲新工分隊長游尚樺。（圖／新竹縣消防局提供）

消防局初步調查，游尚樺進入火場時全副武裝、所攜帶的氧氣面罩和氣瓶都是符合規定且2021年才換發的，與火場另外2名同仁裝備一樣。

根據現場同仁說法，他們進入火場後，先用水線攻擊2樓起火點，但此時現場濃煙已經累積超過地面30公分以上，伸手不見五指能見度為0的狀態。分隊長游尚樺擔心現場還有遺留的受困者，下令2名隊員，1位拿瞄子持續射水，另1名排煙與顧火，他自己則負責進入搜索2樓的各個房間。

▲▼ 新竹湖口移工宿舍火警，消防員身亡。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲游尚樺進火場後大約20分鐘發出呼叫「Mayday」，但短短幾分鐘，等到同仁找到他時已經見到他倒在地上。 （圖／記者黃彥杰翻攝）

不過游尚樺離開水線後，疑似受到濃煙遮蔽、空間迷失，儘管氣瓶已經發出警報、生命呼叫器也啟動，火場外的弟兄雖聽到他的呼救卻遲遲不見他走出，直到同仁進場搶救，才發現他已經倒臥在房間門口。

游尚樺從2樓被救出後全臉都被燻黑，同仁懷疑他可能因為氣瓶耗盡、吸不到氧氣，出於本能脫掉肺力閥的同時也把面罩給摘掉，才會導致被濃煙嗆昏、臉部燻黑。更遺憾的是，是後濃煙散去，同仁才發現游尚樺倒地的地方距離窗戶不遠，如果不是因為濃煙，他是可以看見動線順利逃生的。

消防同仁說，訓練時教官、學長都有教，「Mayday」呼救不一定是已經遭受生命威脅或是已經發生什麼危險，由於火場濃煙很容易造成空間迷失，因此隊員只要是遇到空間迷失、失去方向的類似情況，都可以呼救「Mayday」請求救援。

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