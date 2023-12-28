害勇消殉職！新竹火場恐怖畫面曝光　家具電器全燒成焦炭

▲新竹縣消防局新工分隊長游尚樺（右，紅圈處）今日執行任務時不幸殉職。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣消防局湖口新工分隊分隊長游尚樺今日早上出動任務不幸殉職，消息傳出後讓消防同仁士氣大受打擊，而火場內部照片也曝光，移工所住的房間和客廳，家具和電器全都燒成焦黑一片，現場怵目驚心。

消防局表示，湖口地區一處透天民宅的2樓，今日上午7時許發生火警，指揮中心派遣11車26人前往搶救，火勢於8點28分撲滅，同時於現場3樓救出4名外籍移工，分隊長游尚樺再率隊入內搜索時，疑遭濃煙嗆傷昏迷，被救出時已無生命跡象，後送湖口仁慈醫院於上午9時許宣告不治。

▲▼游尚樺疑遭濃煙嗆昏，倒臥在3樓被同仁找到。





中央警察大學81期畢業的游尚樺，2016年警大畢業考試分發到新北市消防局，2022年因個人因素與原新竹縣消防局另一名分隊長指名互調，才從新北竹圍分隊轉任新竹縣竹工分隊，擔任分隊長一職。29歲的游尚樺目前未婚，高雄人，同事形容他是位有禮貌、積極的年輕人，對於消防工作非常熱情，除了積極參加各種消防競技比賽外，個人的社群也都收集著不同的消防訓練影片。

而火警現場照片也曝光，只見移工的房間和客廳，被大火燒成一片焦黑，只能大概辨識出床和沙發，其餘物品包括電器，都被燒成黑炭，幾乎無法辨識，至於詳細的起火原因，有待進一步調查。