打造雲林最大歡樂親水公園！　「叢林之王的水上遊樂場」動土

▲虎尾鎮632高地公園「叢林之王的水上遊樂場」今日動土。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮632高地公園共斥資3500萬元建置，二期營造工程於今（6）日由縣長張麗善、鎮長丁學忠、鎮代會主席林嘉弘、縣議員黃美瑤、陳乙辰、議長黃凱秘書黃鳳等人持鏟動土，預計在今年暑假打造完成雲林最大的親水公園。

縣長張麗善表示，感謝虎尾鎮長丁學忠積極建設虎尾，於2020年將632高地公園前身的公墓用地變更為公園用地，2021年斥資2500 萬元，其中雲林縣政府向中央爭取1275萬元挹注，開發成為虎尾鎮最大特色公園的「虎尾鎮632高地公園」，園區內虎爺主題遊戲塔與兒童滑步車場等設施，更是創造虎尾地區遊玩新話題。

張縣長指出，雲縣府致力發展兒童遊戲場，今日動土的虎尾鎮632高地公園二期營造工程總經費為 3500萬元， 將打造為親水公園，縣府再次給予支持及經費補助1860萬元，除了虎尾公所規劃的完善親水設施外，其中縣府配合工程項目有拓寬園區內舊有道路4公尺拓寬至8公尺，以及設置南側停車場，方便遊客車輛進出會車及通行，要打造雲林最大的親水公園，吸引虎尾鄉親及外來遊客到此玩水遊樂。

虎尾鎮長丁學忠表示，虎尾鎮632高地公園二期營造工程「叢林之王的水上遊樂場」，結合前期保留公園南端的天然廣大森林及地景，規劃表演主舞台、市集廣場、野餐草坪及叢林主題水上遊樂場及家長休息區，戲水區設置有友善廁所、淋浴更衣區、洗手腳池等設施，孩童戲水玩樂時讓陪同家長亦有充分的休憩環境，加上將園區內所有道路拓寬至8公尺及建置南側停車場方便全家開車前來遊玩。期望今年夏季落成啟用雲林縣最大且具特色的水上樂園。

▲虎尾鎮632高地公園「叢林之王的水上遊樂場」今日動土，期望今年夏季落成啟用雲林縣最大且具特色的水上樂園。（圖／記者蔡佩旻翻攝）