　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

古坑產業加值園區再UP　張麗善：盼中央儘速完成環評

▲本月4日雲林縣長張麗善率建設處團隊於古坑產業加值園區舉辦說明會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲本月4日雲林縣長張麗善率建設處團隊於古坑產業加值園區舉辦說明會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府朝農業、工商業及觀光業並重目標積極邁進，「古坑產業加值園區」即是落實方案之一，雲林縣長張麗善4日率建設處團隊於古坑產業加值園區舉辦說明會，張麗善縣長於會中表示，期望中央能於今年7月順利通過環評，開發為傳統農業鏈的轉型、升級及永續循環園區，帶動年輕人回流及促進雲林繁榮。

雲林縣長張麗善指出，位於古坑鄉古坑村的「古坑產業加值園區」面積約71頃，開發案前因位屬水質水源保護區而卡關3年多，幾經縣府攜手公所積極向中央爭取與說明，該地區於1982年起就已不再抽取地下水，湖山水庫更提供本縣及鄰近縣市每天約8萬公噸的民生用水，「古坑產業加值園區」對於水源及農地保護亦已有完整之配套規劃，不會對自來水保護區及周邊農業生產環境造成重大影響，去年7月終於完成廢止保護區程序， 順利解編，惟環評複審作業仍尚未完成，環評書件已經於去年12月送到中央的環境部及內政部，我們希望中央加緊腳步，期能於今年7月全面通過。

張麗善提到，為了縮短開發期程，縣府積極遴選開發商，同步進行路網及園區規劃設計，一經中央通過環評，即可著手動工及相關招商作業；園區將朝向永續循環再利用方向邁進，預計引進食品及飼品製造業、飲料製造業、冷凍物流及倉儲業及其他低染產業，完工後將釋出約45公頃的產業用地，預估可帶來3000個工作機會，帶動青年回流及促進地方繁榮。

▲本月4日雲林縣長張麗善率建設處團隊於古坑產業加值園區舉辦說明會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「古坑產業加值園區」對於水源及農地保護亦已有完整之配套規劃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

古坑鄉長林慧如表示，農產加工是農民的後盾，著重於農產加值的古坑產業加值園區對古坑鄉民的助益甚巨，希望能夠早日順利開闢完成。建設處長李俊興處長說明，園區交通區位絕佳，10 分鐘可接國道三，交通便捷，園區設有兩處出入口，規劃22米主要道路及15 米次要道路，更規劃綠地、公園、滯洪池等，提供廠商員工或鄰近居民休憩使用。

李俊興並指出，該園區的開發著重於一級生產後的加工及三級以上的行銷，有助於地方農產品之加值及發展，配合聯合國永續發展的方向，園區將朝全循環規劃，將農產加工後產生的有機廢棄物轉換為液肥、固肥，回歸農田，促農業永續經營，解決長期以來農業廢棄物問題，並創造就業機會。

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►跆拳道國手林唯均返母校中港高中　回饋20萬獎金促台韓交流

►選舉公報現「愛情騙子」打叉　劉建國躺著中槍：不成熟才這樣做

►雲林縣議員蕭慧敏賄選當選無效　林哲凌順利遞補今宣誓就職

►日本佛系歌手藥師寺寬邦除夕演唱在這裡！　歌迷直呼集合

►賣網卡給詐團逃避追緝...獲利6億　21無良電信業者遭起訴

ET快訊
《帝王條款》學生領獎了！　發表感言：我很愛畫畫
日調查：女性每天久坐逾7小時　乳癌風險增36%
羽田又出事！地面車撞噴射機　機翼破損無法飛
「最美空姐」後十字韌帶鬆掉！　照完超音波秒噴1萬5
陸同事吃「1台灣神級零食」停不下來！　網曝：都搬整箱
圖／黃金周首日「雙市長」回防板橋　支持者連綿500公尺挺侯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

跑馬燈+電視牆+廣播　台東成功分局多管齊下宣導交通安全

強化社會消防安全網　南消五大隊防災親子同樂會向下紮根！

古坑產業加值園區再UP　張麗善：盼中央儘速完成環評

男深夜協調還錢「4組債主趕到」前女友也來了　吵人睡覺民眾報警

國道1號北向308.4公里　1分鐘內連發2起追撞車禍

二度酒駕！無照男灌3瓶啤酒　見警傻眼「求救媽媽」

不當蚊子館！台中大安港媽祖文化園區拚招商活化　假日對外開放

跆拳道國手林唯均返母校中港高中　回饋20萬獎金促台韓交流

斗六慈濟醫院五周年慶　「五心醫療」守護鄉親健康

國民青年軍台南拜票　姚正玉：投藍，青年進職場不要上戰場

張誌家回家了！前妻捧骨灰返台　哥曝他「心中1遺憾」：等不到了

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

趙少康出席《賀瓏夜夜秀》　自嘲失言XD神化解膝蓋走路

韓國瑜喊話台南鄉親！　「你們疼愛民進黨太久了」

孩子吃飯滑手機怎麼勸？　男曝台、美家長教育差異

妹子開箱懶人紋眉貼紙　把毛全剃了...成果超意外

風超大！飛機降落金門左右搖晃　各航空機師展高超技術平安落地

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」　發聲反駁...他一張照片回擊！

弄掉東西！爸使出震撼教育　貓咪一臉呆滯看玩偶被教訓

「肉身守護」救了8旬母親　 58歲日本前自衛官罹難

跑馬燈+電視牆+廣播　台東成功分局多管齊下宣導交通安全

強化社會消防安全網　南消五大隊防災親子同樂會向下紮根！

古坑產業加值園區再UP　張麗善：盼中央儘速完成環評

男深夜協調還錢「4組債主趕到」前女友也來了　吵人睡覺民眾報警

國道1號北向308.4公里　1分鐘內連發2起追撞車禍

二度酒駕！無照男灌3瓶啤酒　見警傻眼「求救媽媽」

不當蚊子館！台中大安港媽祖文化園區拚招商活化　假日對外開放

跆拳道國手林唯均返母校中港高中　回饋20萬獎金促台韓交流

斗六慈濟醫院五周年慶　「五心醫療」守護鄉親健康

國民青年軍台南拜票　姚正玉：投藍，青年進職場不要上戰場

認同朱立倫改變國民黨　侯友宜：所以才提名警察選總統

羅志祥抬腳秀84,000元LV鞋　熊掌膠底可愛爆擊

狀元班凱羅猛轟30分大三元　魔術18分大逆轉氣走金塊

彩券行下注NBA...買2萬元槓龜　他藉口要領錢付帳「直接落跑」

驚！台中1區還是一片草　新案成交單價進逼七期

再傳陸資招待旅遊！統促黨屏東分會攬鄉民赴陸爽玩　2幹部羈押禁見

朴載範《街舞6》見隊員士氣低迷！　「直接衝入舞池freestyle」嗨翻全場

《帝王條款》學生領獎了！發表感言：我很愛畫畫會繼續努力

雲霄飛車「車輪卡異物」乘客空中受困3小時　驚險畫面曝光

跑馬燈+電視牆+廣播　台東成功分局多管齊下宣導交通安全

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

地方熱門新聞

藍營翻23年前無罪定讞舊案爆料　綠營江肇國傻眼：看不懂判決書

藍營一姐籌糧找人　盧秀燕成最強競總主委

2024選前最後黃金周　藍綠大咖中壢大拚場

桃捷協尋10位幸運兒　快快比對票卡外碼

夫婦南化山區迷失方向　台南消防上山救援

越南駐台北辦事處武進勇代表　拜訪開南大學

2024探索北橫冬季限定活動　角板山梅花季開幕

揭發台南亞太棒球村豆腐渣工程弊端

新北燈會2／16大都會公園登場

新北中和水岸廊道延伸　藤寮坑溝第2期工程即將完工

新北中和佳和公園啟用　打造舒適休憇空間

無照男灌3瓶啤酒　見警傻眼「求救媽媽」

國道1號北向308.4公里連發2起追撞車禍

債務認知沒有共識 桃警快打警力迅速排除

更多熱門

相關新聞

斗六慈濟醫院五周年「五心醫療」守護鄉親健康

斗六慈濟醫院五周年「五心醫療」守護鄉親健康

斗六慈濟醫院歡慶五周年院慶，院長簡瑞騰感恩大家5年來一路相挺，他表示，五周年院慶主軸「五心醫療，守護生命好健康，年年精進，共善社區好幸福」，這也是斗六慈濟努力的目標，期許能用佛心、合心、信心、歡喜心及感恩心等五心，繼續守護鄉親的健康。

雲林今年首例H5N1禽流感撲殺土雞1.8萬隻

雲林今年首例H5N1禽流感撲殺土雞1.8萬隻

賣網卡給詐騙集團「獲利6億」！21人遭起訴

賣網卡給詐騙集團「獲利6億」！21人遭起訴

選舉公報現「愛情騙子」　劉建國：不成熟才這樣做

選舉公報現「愛情騙子」　劉建國：不成熟才這樣做

虎尾潮動工！打造水環境韌性城鄉

虎尾潮動工！打造水環境韌性城鄉

關鍵字：

古坑產業加值園區雲林縣政府雲林古坑鄉張麗善林慧如

讀者迴響

熱門新聞

百靈果凱莉才宣布當媽「爆私密片外流」！　搞笑回應

Superdry落伍了？竹科工程師改穿「1品牌」　一票點頭

Albee主持《賀瓏夜夜秀》穿太低胸

台灣TOYOTA百萬初休旅今年停產

快訊／克里斯汀奧利弗墜機身亡！

孫燕姿妹妹斷絕姊妹關係：我已經累了

日男網紅「手腳扭曲裝箱」慘死！曾侵犯未成年13次

人妻喝爛醉隔天滿身怪味　怒告大樓總幹事

42歲前主播柳俊江疑燒炭輕生！　警消破門「證實已死亡」

命理師點名1生肖：2024青龍年最大苦主！

慢飛天使馬場工作6年　被打到住院

孫燕姿姊妹「決裂2大原因曝光」！　過去埋怨PO文被挖出

日航撞機　對手全日空工程師秒衝救援

正妹裸下身醉倒路邊！淫狼口袋掏出內褲遭逮

撈回虎斑　過一晚家人腿上都長貓

更多

最夯影音

更多
張誌家回家了！前妻捧骨灰返台　哥曝他「心中1遺憾」：等不到了

張誌家回家了！前妻捧骨灰返台　哥曝他「心中1遺憾」：等不到了
張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

趙少康出席《賀瓏夜夜秀》　自嘲失言XD神化解膝蓋走路

趙少康出席《賀瓏夜夜秀》　自嘲失言XD神化解膝蓋走路

韓國瑜喊話台南鄉親！　「你們疼愛民進黨太久了」

韓國瑜喊話台南鄉親！　「你們疼愛民進黨太久了」

孩子吃飯滑手機怎麼勸？　男曝台、美家長教育差異

孩子吃飯滑手機怎麼勸？　男曝台、美家長教育差異

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面