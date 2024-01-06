古坑產業加值園區再UP　張麗善：盼中央儘速完成環評

▲本月4日雲林縣長張麗善率建設處團隊於古坑產業加值園區舉辦說明會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府朝農業、工商業及觀光業並重目標積極邁進，「古坑產業加值園區」即是落實方案之一，雲林縣長張麗善4日率建設處團隊於古坑產業加值園區舉辦說明會，張麗善縣長於會中表示，期望中央能於今年7月順利通過環評，開發為傳統農業鏈的轉型、升級及永續循環園區，帶動年輕人回流及促進雲林繁榮。

雲林縣長張麗善指出，位於古坑鄉古坑村的「古坑產業加值園區」面積約71頃，開發案前因位屬水質水源保護區而卡關3年多，幾經縣府攜手公所積極向中央爭取與說明，該地區於1982年起就已不再抽取地下水，湖山水庫更提供本縣及鄰近縣市每天約8萬公噸的民生用水，「古坑產業加值園區」對於水源及農地保護亦已有完整之配套規劃，不會對自來水保護區及周邊農業生產環境造成重大影響，去年7月終於完成廢止保護區程序， 順利解編，惟環評複審作業仍尚未完成，環評書件已經於去年12月送到中央的環境部及內政部，我們希望中央加緊腳步，期能於今年7月全面通過。

張麗善提到，為了縮短開發期程，縣府積極遴選開發商，同步進行路網及園區規劃設計，一經中央通過環評，即可著手動工及相關招商作業；園區將朝向永續循環再利用方向邁進，預計引進食品及飼品製造業、飲料製造業、冷凍物流及倉儲業及其他低染產業，完工後將釋出約45公頃的產業用地，預估可帶來3000個工作機會，帶動青年回流及促進地方繁榮。

▲「古坑產業加值園區」對於水源及農地保護亦已有完整之配套規劃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

古坑鄉長林慧如表示，農產加工是農民的後盾，著重於農產加值的古坑產業加值園區對古坑鄉民的助益甚巨，希望能夠早日順利開闢完成。建設處長李俊興處長說明，園區交通區位絕佳，10 分鐘可接國道三，交通便捷，園區設有兩處出入口，規劃22米主要道路及15 米次要道路，更規劃綠地、公園、滯洪池等，提供廠商員工或鄰近居民休憩使用。



李俊興並指出，該園區的開發著重於一級生產後的加工及三級以上的行銷，有助於地方農產品之加值及發展，配合聯合國永續發展的方向，園區將朝全循環規劃，將農產加工後產生的有機廢棄物轉換為液肥、固肥，回歸農田，促農業永續經營，解決長期以來農業廢棄物問題，並創造就業機會。