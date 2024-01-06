雲林今年首例H5N1禽流感！撲殺1萬8112隻土雞　發消毒水防堵疫情

▲雲林縣動植物防疫所執行6週齡共1萬8112隻黑羽土雞與皇金雞之撲殺銷毀作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣東勢鄉一家土雞場主動通報疑似禽流感，昨（5）日確診H5N1亞型高病原性禽流感病例後，依標準作業程序由雲林縣動植物防疫所，執行6週齡共1萬8112隻黑羽土雞與皇金雞之撲殺銷毀作業，並完成場區及周邊環境清潔及消毒工作。

針對此波來勢洶洶的疫情，雲林縣長張麗善指出，已動用預算購置消毒藥劑，於農曆春節前於高風險區，以場為單位進行發放事宜，並持續每日派員進行該區域之公共環境消毒作業，降低環境中病毒數量；另提醒禽農務必加強禽舍防鳥設施，避免飼養家禽與野生鳥類接觸，持續提高警覺，落實門禁管制管理工作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雲林縣動植物防疫所所長廖培志指出，依聯合國糧食及農業組織統計(FAO)資料，近期全球高病原性禽流感疫情逐步升溫趨勢，國內亦有候（野）鳥排遺檢出H5N1亞型高病原性禽流感案例，顯示透過候（野）鳥遷徙將禽流感病毒傳入禽場風險仍高。再加上近期受寒流影響，日夜溫差大易造成禽隻緊迫，請縣內禽農務必加強禽舍保溫工作與防鳥設施，盡速修繕破損之圍網，落實生物安全防疫。



防疫所進一步呼籲，禽流感好發時期，養禽業者應積極配合各項疾病監測並依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實禽場各項軟、硬體生物安全防疫措施，持續提高警覺，即時通報可疑疫情，以防範禽流感病毒散播風險，齊力降低禽流感發生機率。