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斗六慈濟醫院五周年慶　「五心醫療」守護鄉親健康

▲斗六慈濟醫院歡慶五周年院慶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六慈濟醫院歡慶五周年院慶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲院慶與會來賓合照祝賀斗六慈濟醫院五歲生日快樂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六慈濟醫院歡慶五周年院慶，院長簡瑞騰感恩大家5年來一路相挺，他表示，五周年院慶主軸「五心醫療，守護生命好健康，年年精進，共善社區好幸福」，這也是斗六慈濟努力的目標，期許能用佛心、合心、信心、歡喜心及感恩心等五心，繼續守護鄉親的健康。

斗六慈濟醫院於2019年由診所改制為醫院，五年間，醫院引進電腦斷層掃描儀，即時診斷，讓病人免去轉診奔波的辛苦；手術業務由門診手術提升到住院手術，由1間開刀房擴增到2間開刀房，術式更多元；1、2樓診間共23個科別門診，升格醫院後又增加服務95萬人次，獲得20個以上的品質獎項，衛生局與鄉親給予肯定和認同。

院慶活動熱鬧滾滾，雲林地方首長、民代、里長、花蓮靜思精舍常駐師父德俱師父、德惟師父、鄰近醫院主管、慈濟志工及大林慈濟醫院與嘉義慈濟診所主管、同仁一齊來參加院慶大會，給予祝福。現場不但有喜氣洋洋的春聯揮毫活動，還有慈濟志工現場做蘋果氣球與同仁、民眾結緣。

雲林縣副縣長謝淑亞致詞表示，雲林縣是高齡化、少子化的縣市，對醫療需求高，感恩當年斗六慈濟醫院看到這個需求，有大林慈濟醫院當後盾，把資源帶到雲林，為在地鄉親注入一股醫療活水，不用再舟車勞頓到外地就醫。

▲斗六慈濟醫院歡慶五周年院慶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六慈濟醫院於2019年由診所改制為醫院，辦理五周年院慶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

此外，醫療團隊更舉辦很多篩檢、義診、醫療保健等，從源頭守護健康，慈濟人走入偏鄉，照顧民眾的心，鄉親感受最深。雲林縣衛生局長曾春美感恩斗六慈濟醫院從斗六門診部、診所時期起，秉持證嚴上人的精神，以「5心」的心情來照顧鄉親，代表雲林鄉親表示感謝。

曾因子宮肌瘤，在斗六慈濟醫院接受婦產科許鈞碩醫師手術治療的病人李小姐分享，自己家就住在距離斗六慈濟醫院2分鐘車程處，去年到大林慈濟醫院檢查發現子宮肌瘤變大，許鈞碩醫師建議可以就近到斗六住院開刀，手術簡單，住院一天就順利出院，真的非常方便，很感恩。

院長簡瑞騰表示，期盼從五心醫療升級為五星醫療，守護生命好健康、年年精進，共善社區好幸福。靜思精舍常住師父德俱師父勉勵大家，斗六慈濟醫院一路走來，發揮上人建院的心，因慈善而醫療，如今又從醫療而回到慈善，照顧雲林這塊土地，慈善、醫療一體，做得更多更好，發揮更大力量來照顧鄉親。

►聽Podcast #我在案發現場

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