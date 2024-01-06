陳佩琪拜票炫風狂掃台南　人氣爆棚直逼柯文哲的高人氣

▲民眾黨總統候選人柯文哲的牽手陳佩琪，連續2天到台南掃街、講座、中西區府城隍爺廟參拜，受到不少民眾歡迎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民眾黨總統候選人柯文哲的牽手陳佩琪，5日傍晚到台南傳統深綠的選區六甲夜市進行掃街，隨後又轉往新營進行講座，6日則是到東區崇德市場、中西區東菜市場掃街，中西區府城隍爺廟參拜，受到不少民眾歡迎，許多人搶著簽名拍照，人氣直逼柯文哲，受到台南鄉親熱情歡迎。

六甲區雖是台南的傳統深綠營票倉，但陳佩琪第一次到六甲夜市掃街就讓現場成為大型的粉絲見面會，不僅壯世代搶拍照，還有不少支持者是全家福出動，齊高喊柯文哲凍蒜。

民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦表示，這是陳佩琪醫師在台南市第一次的掃街拜票行程，選在最綠的深綠票倉區出發，陳佩琪醫師即便不是候選人，卻擁有超強的吸引力，很多男女老少爭相要跟陳佩琪醫師合照，呼喊凍蒜，可見陳佩琪的魅力真的不輸柯主席！

希望在有限時間內能夠走訪台南各地與民眾交流，因此，期望陳佩琪醫師代替柯文哲來到台南的溪北地區，走訪較偏鄉的區域，除了尋求大家的支持，更重要的是希望讓每一區的市民感受到民眾黨的用心！

蔡宛秦說，民眾黨的氣勢真的越趨強勢，從5日白天吳欣盈服總統候選人的車隊行程，到晚上到陳佩琪醫師的六甲夜市掃街、客廳會、菜市場掃街，民眾黨女力們接連在台南屢創人氣，所到之處皆人氣滿滿，凍蒜聲不斷。因此，對柯文哲，乃至於民眾黨在南部的選情持續看好，下週一、二，換柯文哲主席的車隊掃街、掃夜市、廟口開講行程，預計場場必定人氣爆滿！