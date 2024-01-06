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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

《在路上》蔡英文沒被丟包　賴清德曝彩蛋「在後照鏡」：講傳承和方向

▲▼賴清德赴嘉義、新竹造勢。（圖／賴清德競選總部提供）

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／賴清德競選總部提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統候選人賴清德日前接受民視選戰最前線節目專訪，今（6日）在電視首播，對於近期引起迴響的競選廣告〈在路上–交棒篇〉，後照鏡部分被點出「有彩蛋」，賴清德也透露，有一台藍色的大卡車，一台白色的自用車；代表蔡英文這7、8年所開的方向，跟後續自己的方向，與藍白不同，這支影片除了講傳承，其實在講國家的方向。

對於選戰規劃，賴清德表示，陸戰部分從1月3號開始一直到12號，在全國各大路口來進行催票的動作以外，1月8號開始也會進行全國的掃街，空戰的部分最近也拍了一支在路上的文宣廣告，就是特別由蔡英文總統，他還有蕭美琴，三個人共同拍的這支影片，也非常感謝大家的支持。

主持人何文堯也詢問，蔡英文覺得賴清德比想像中兇，賴清德回應，那個是他在立法院的時候，面對國民黨杯葛軍事採購預算，因為在立法院碰到國民黨主導的在野黨，前前後後在程序委員會就擋了69次，好不容易小布希總統答應了軍事採購，後來就無疾而終。

賴清德解釋，這個軍事採購的簽單裡面就有包括8艘潛水艇，如果15年前就已經順利通過，現在潛水艇也已經在台灣海峽守護台灣了，但是後來沒有通過啊，「現在蔡英文總統才開始國防自主，自己建造潛水艇。所以自己跟蔡英文說，其實是就事論事啦，我平常還是蠻溫和的。」

何文堯表示，影片也看到交棒部分，特別是蔡英文提到耳朵聽不到或者是眼睛看不到的部分，頗有寓意。賴清德解釋，選對的人、走對的路，除了總統、副總統外，國會也非常重要，如果說贏了總統，但是國會輸掉，那變成是兩個不同的方向，未來就會發生說，在國會因為立場不同、方向不一樣，每天在那邊爭吵，那國家的進步就會受到影響。

主持人也打趣詢問，網友KUSO蔡英文被丟包，賴清德回應，影片看起來好像是這樣，但是她還是會有她的車子載她回去。

何文堯也詢問，後照鏡呈現的畫面是否為影片彩蛋？賴清德表示，有一台藍色的比較大的卡車，一台比較小的白色的自用車；代表蔡英文這7、8年所開的方向，跟後續自己跟蕭美琴要開的方向，與藍白是不同的，這支影片除了講傳承，其實在講國家的方向，國家的方向要對，就是一定要選對的人，然後走對的路，方向才有辦法持續前進。

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