農曆春節年關將屆！金門海巡悍衛海疆　淨化選前海域治安

▲金門海巡悍衛海疆，淨化選前海域治安。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

農曆春節年關將屆，為打擊走私偷渡案件，防杜非洲豬瘟等疫病入侵，淨化選前海域治安，海巡署第十二（金門）巡防區指揮部於113年1月1日晚間展開岸海擴大威力掃蕩專案勤務，強化金門地區海域及海岸執法能量，提升巡邏密度，加強查緝不法，全力守護國家邊境安全。

1月1日晚間，海巡署第十二巡防區指揮部假第九岸巡隊尚義營區，辦理選舉前夕「岸、海聯合勤務擴大威力掃蕩」專案勤務，由第十二巡防區統合金馬澎分署第九岸巡隊、偵防分署金門查緝隊及艦隊分署第九海巡隊，計動員海巡艇3艇、巡邏車11輛、巡邏機車4輛、查緝人力79員、偵蒐犬1隻，並運用各項應勤裝備及高科技裝備，全面巡查金門地區海域、海岸，針對港區、岸際廢棄空屋、防風林、消波塊等易走私、偷渡地點，綿密偵防布建，積極巡緝作為，提升查緝不法成效，穩定選舉期間及春節前夕治安工作。

海巡署十二巡防區指揮部表示，藉由此次威力掃蕩宣示，第十二巡防區指揮部統合所屬單位，自1月1日起迄14日止強化選舉治安應處能力，維護金門地區海域及岸海治安；另呼籲民眾如有發現走私、偷渡等不法行為或需要任何協助，可撥打118海巡服務專線，海巡署將立即前往處置協助。