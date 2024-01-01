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獨／瀕危歐亞水獺「10年來族群數量減半」　全台僅剩金門94隻　

▲▼歐亞水獺。（圖／翻攝金門縣政府網站）

▲全台僅剩金門仍有歐亞水獺族群，金門縣府視為珍貴的吉祥物。（圖／翻攝金門縣政府網站）

記者楊惠琪／台北報導

在台灣被列為瀕危野生動物的歐亞水獺，目前在台灣本島已經滅絕，僅存金門還有族群蹤跡，金門縣府也視為珍貴吉祥物，但在10年內，因為棲地破壞、人為開發以及遊蕩犬隻攻擊等因素，族群數量已從約200隻降至不到百隻，最新調查僅存94隻。保育團體疾呼，再不好好正視水獺生存危機，恐會走向滅絕一途。對此，金門縣政府已啟動水獺生態給付；農業部表示，可設水獺熱區，中央會給予經費支持。

金門縣政府建設處近日在臉書粉專貼文指出，去年5月和9月分別發生水獺疑似遭遊蕩犬隻攻擊致死事件，總計去年已發生6起水獺死亡事件，其中有2起確認為車禍路殺意外，其餘雖沒有明確死因，但在去年9月發生在金寧鄉慈湖海堤的「犬殺」案例證實，犬隻會攻擊歐亞水獺，保育團體呼籲應加強各棲地遊蕩犬隻的管控。

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▲▼金門珍稀保育類「歐亞水獺」遭狗咬傷致死。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門珍稀保育類「歐亞水獺」屢傳死傷事件。（圖／翻攝自金門縣政府建設處臉書）

金門縣建設處指出，每年9月至隔年3月，都是金門地區歐亞水獺活躍高峰期，尤其在金沙水庫、榮湖、太湖周邊以及雙鯉湖、慈湖周邊等水域都常有水獺活動，但根據研究團隊監測發現，慈湖及雙鯉湖範圍內的水獺族群有持續減少的趨勢。

金門縣野生動物救援暨保育協會常務理事袁守立表示，目前全台只剩金門還有水獺族群，原本族群數量約200隻左右，主要棲息於水域環境，近10年來，因氣候異常雨水減少，人為開發、新闢道路增添路殺風險，以及放養的遊蕩犬貓威脅等因素，導致族群數量急遽減少，根據最新調查記錄，目前僅剩約94隻，「10年來數量直接折半。」

袁守立指出，除了遊蕩犬威脅外，金門當地不少居民會飼養家犬防賊，放養在農田、魚塭處，很多地區和水獺出沒棲地重疊，這些放養家犬不但會攻擊人類，還會咬傷牛隻、野生動物。他呼籲縣府、中央主管機關應正視此問題，除了棲地保育外，建立域外保育族群刻不容緩，建議可和台北市立動物園合作，將部分族群移開原棲地，在專屬的圈養處繁殖，以保存族群數量。

▲▼金門珍稀保育類「歐亞水獺」遭狗咬傷致死。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門珍稀保育類「歐亞水獺」去年至少傳出6起死傷事件。（圖／翻攝自金門縣政府建設處臉書）

為保育數量不斷減少的歐亞水獺，金門縣府已啟動水獺生態給付機制，呼籲民眾如有發現傷病或死亡的水獺個體，可通報縣府領取獎勵金。金門縣建設處呼籲民眾，飼養寵物「以認養代替購買」、「認養不棄養」，如有飼養犬貓，應善盡飼主責任，寵物應辦理登記並結紮，家犬飼養於戶外時應繫繩，勿任意放養犬隻，以免造成人畜或野生動物的傷害。

歐亞水獺金萌誕下寶寶。（圖／台北市立動物園提供）

▲保育團體呼籲與台北市立動物園進行歐亞水獺域外保育族群計畫。（圖／台北市立動物園提供）

根據農業部全國家犬貓數量最新調查，金門縣家犬估計數108年為6573隻、110年為4899隻；另依據各縣市遊蕩犬估計數調查結果，金門縣遊蕩犬隻在109年為204隻、111年為161隻。

農業部動物保護司副司長陳中興表示，相對於台灣本島，金門因屬離島，地理位置相對封閉，遊蕩犬流動狀況比較穩定，但活動範圍與野生動物棲地有重疊情況，加上金門有許多廢棄碉堡、地道，遊蕩犬藏匿地點較多，較難捕捉移置他處。

陳中興指出，金門縣府可向農業部申請「台灣原生種野生動物受遊蕩犬侵擾改善試辦專案計畫」，針對歐亞水獺主要棲息地點設置熱區，進行家犬管制、遊蕩犬誘捕認領養、禁止餵養等措施，農業部會提供經費上的協助。

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