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嬌客現蹤慈湖！金鳥會教辨識黑面琵鷺、白琵鷺秘訣　學員收穫滿滿

▲▼ 黑面琵鷺與白琵鷺慈湖現蹤。（圖／金門縣野鳥學會提供）

▲黑面琵鷺與白琵鷺慈湖現蹤。（圖／金門縣野鳥學會提供，夏同）

記者林名揚、黃資真／金門報導

金門縣野鳥學會於12月30日（星期六）上午辦理「鳥類公民科學家元旦連假賞鳥」活動，吸引多位民眾參加。金鳥會資深鳥友帶領民眾在慈湖一上午由淺到深現學習如何觀察、辨識與作觀察紀錄，學員收穫滿滿，期待下次賞鳥活動！

金門地區鳥類資源豐富，每逢秋冬更是賞鳥好時節，金門縣野鳥學會於12月30日上午在慈湖國家重要溼地辦理之「鳥類公民科學家元旦連假賞鳥」活動，吸引導遊與觀光業者前來參加。

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▲▼ 黑面琵鷺與白琵鷺慈湖現蹤。（圖／金門縣野鳥學會提供）

在溫暖的冬陽下，資深鳥友們從如何使用Merlin鳥種辨識APP介紹起，讓民眾認識隨身鳥類辨識幫手，及分享eBird操作手冊，了解觀察紀錄的方法。再一一介紹望遠鏡之使用方式，而後帶民眾信步漫入慈湖產業道路。

▲▼ 黑面琵鷺與白琵鷺慈湖現蹤。（圖／金門縣野鳥學會提供）

資深鳥友以豐富的觀察經驗，輕聲細步地在慈湖觀看木麻黃林內多隻的夜鷺及其亞成鳥、紋風不動高大的蒼鷺、樂遊的花嘴鴨、整池的赤頸鴨、夾雜在赤頸鴨間的琵嘴鴨、信步漫遊的綠頭鴨、高雅休憩池邊的高蹺鴴、搖晃著屁股的磯鷸、不時一抹綠撇入眼簾的翠鳥、蒼翡翠、空中翱翔的黑鳶、枝頭上休憩的魚鷹、湖中出沒的冠鸊鷉及樹枝上的鸕鶿，還有嬌客白琵鷺與黑面琵鷺等。

▲▼ 黑面琵鷺與白琵鷺慈湖現蹤。（圖／金門縣野鳥學會提供）

資深鳥友們也分享許多鳥類辨識秘訣，例如隱身於黑面琵鷺群中的白琵鷺。觀察重點首先為白琵鷺體型較黑面琵鷺大，並可細看白琵鷺臉上裸皮黑色範圍較小，僅眼先至嘴基間黑色，成線狀。瞭解後再加上透過單筒望遠鏡之細部觀察，讓學員立馬學到與了解，讓學員大有收穫。

活動最後，金鳥會透過鳥類剪影有獎徵答，讓學員「看到影就知影」複習當日所學也學習運用於未來野外觀察。賞鳥不儘可欣賞鳥類美麗身影，觀察鳥類生態與行為，更能一起關心我們的土地，歡迎關注金門縣野鳥學會臉書取得更多相關資訊。

▲▼ 黑面琵鷺與白琵鷺慈湖現蹤。（圖／金門縣野鳥學會提供）

▲▼ 黑面琵鷺與白琵鷺慈湖現蹤。（圖／金門縣野鳥學會提供）

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