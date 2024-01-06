賴清德聽到死刑問題掉頭就走　侯辦：無視人民的自傲自滿態度又浮現

▲侯友宜新北市板橋車隊掃街。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

針對近日民眾關注的廢死議題，民進黨總統候選人賴清德遲遲沒有表態，被記者提問時甚至轉頭就走。國民黨總統候選人侯友宜今（6）日受訪時表示，「賴清德你到底支持廢死還是反廢死？我每天一問，我一定會問，賴清德講清楚！」。

侯友宜競選辦公室發言人吳亮賢也表示，賴清德被問及死刑議題轉頭就走，完全逃避民意，不敢面對，不過法務部昨稱37名待決死囚均聲請憲法訴訟而未執行，「法務部就是已經幫賴清德表態，賴清德就是要推動實質廢死！」

吳亮賢表示，廣大民意都在持續問賴清德對死刑態度，賴清德卻不屑回答老百姓的問題，因為他認為不差這一票；賴清德不屑回應媒體提問，因為他可以關掉新聞台；賴清德不屑網路上希望他表態的呼聲，因為他可以限制人民在網路的言論。「賴清德選前就不在乎人民，選後更不會在乎人民。請問賴清德要有多少老百姓站出來吶喊，你才願意對死刑表態？」

對於美國智庫外交關係協會報告中，把台海危機連四年列為第一級的風險。侯友宜表示，這幾年很多國際媒體報導，全世界有四個地方是最危險的，前兩個地方已經爆發俄烏戰爭、以巴戰爭，另外兩個就是南北韓還有兩岸關係，尤其兩岸關係面臨兵凶戰危，這個報告就是延續幾年下來大家一致性的看法。

侯友宜強調，他出來參選總統，就是要保護兩岸安全，賴清德從頭到尾都說，中華民國是災難、中華民國憲法是災難，又說中華民國是神話，說來說去，就是一個務實的台獨工作者，而台獨就是會引戰，引起戰爭都是國家領導人的思維、想法，才會造成戰爭。這次選舉請人民要看清楚，要投引戰的賴清德，還是保兩岸和平的侯友宜，讓孩子不要上戰場，可以進職場，好好賺錢過好生活。



