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黃金周／侯友宜一天跑2縣市衝6都選票　選前固守新北「本命區」

▲▼侯友宜新北市板橋車隊掃街。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜新北市板橋車隊掃街。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

全台最大票倉新北市，是2024大選兵家必爭之地，面對今年選情普遍冷，黃金周各黨強力動員就是希望把票催出來。國民黨總統參選人侯友宜作為新北市長，替自己在新北催票責無旁貸，在黃金周7天內，就安排了3天回防新北，此外其他天也在台北、桃園等北部舉辦造勢及車掃，盼藍營能在北台灣取得優勢。

為在最後一周拼最後衝刺，侯友宜從昨日就開始全台六都大車掃，昨天直搗新北綠營鐵票倉三重，經記者觀察，不僅動員人數眾多，自發性出來支持侯友宜的人也不少，昨晚則前往台南，舉辦超過3萬人以上的造勢，整體氣氛熱鬧，也為選情注入一股衝勁。

▲▼ 侯友宜新北市板橋車隊掃街。（圖／記者李毓康攝）

從今天開始，侯友宜則從新北板橋出發，黨主席朱立倫也陪同一起車掃，接著車隊將前往五股、泰山等地，晚上則前往桃園舉辦大造勢；7日上午國民黨安排桃園掃街、晚上將在高雄舉辦黃金周造勢；8日上午台南車掃、晚上台中造勢。

9日侯友宜再次回防雙北，上午與台北各區立委合體車掃，晚上「回嘉」鞏固故鄉嘉義選情，10日再去高雄，一路掃街到晚上；11日再度回防新北、晚上也到台中夜市掃街，大選前一天侯友宜上午選在台中掃街拜票，選前之夜則固守新北大票倉舉辦造勢。

身為副手的趙少康也一起分進合擊，今天趙在台北與立委參選人游淑慧進行車隊掃街，中午也到花博參加「客庄當好生活節」，也參加「台北市中原客家崇正會會員大會」，固守客家選票。

黃金周一連串的安排，就是希望侯友宜可以在六都拿下亮眼成績，尤其新北市的本命區，侯友宜自己也盼能打破過往成績。

▲▼侯友宜新北市板橋車隊掃街。（圖／記者李毓康攝）

選戰最後關頭，侯友宜除了深入中南部開拓票源外，北部縣市能開出多少票至為重要。藍營人士分析，國民黨要到南部從民進黨手中攻城掠地不容易，不過這次只要「小輸」 就算是贏，至於中彰投地區屬「搖擺州」，國民黨也將利用最後階段與對手拉開票數，並在國民黨有執政優勢的雙北、桃園、台中盡可能增加立委席次。

藍營人士認為，侯曾2度在新北拿逾百萬高票，所以最後關頭除了積極進攻中南部選票，新北大本營也要顧好，侯友宜能否當選、國民黨立委能否過半，關鍵都在有340萬投票人口的新北市。

▲▼侯友宜與朱立倫新北市板橋車隊掃街。（圖／記者李毓康攝）

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