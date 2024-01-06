　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普「被禁參加科州總統初選」提上訴　美最高法院同意審理

▲▼美國前總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普陣營對被禁參選案提出上訴。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國科羅拉多州最高法院去年12月根據憲法條文，裁定前總統川普因參與2021年國會暴動，沒有資格參加該州共和黨總統初選。川普陣營對此上訴美國最高法院，法院5日表示同意受理。

綜合BBC及《法新社》等外媒，美國聯邦最高法院5日同意快速審理這起事關重大的選舉訴訟案，否則審理案件通常需要4至12個月。

他們將於2月8日聽取口頭辯論，川普法律團隊須於18日以前提交開庭陳述，支持取消川普參選資格的團體則須於31日以前提交證據，很可能在3月5日初選前做出裁決，結果將適用全國。

聯邦最高法院由保守派占多數，9名大法官中有3人是在川普執政期間被任命，而這將是該院首次討論如何解釋美國憲法第14修正案第3款「叛亂條款」。

科州最高法院去年12月援引「叛亂條款」，裁定川普喪失參選總統資格。該法禁止任何曾宣示維護憲法，後來卻從事有違憲法的叛亂行為者進入國會、軍隊、聯邦及州政府。這項決定僅適用於科州共和黨初選，但還有多州正尋求跟進。

川普辯護律師主張，科州法院的裁決將剝奪該州數百萬選民的選舉權，此舉不僅違憲，更可能成為剝奪全國數千萬選民選舉權的模板。

律師團此前提出長達43頁的文件，要求聯邦最高法院同意審理此案，指控科州裁決若成立，將破天荒讓司法部門阻止選民投票，認為川普擔任總統的資格適法性問題應由國會決定，而非州法院。

ET快訊
快訊／涉收中國資金遭收押！　民眾黨宣布開除馬治薇黨籍
紅海危機股東轉向！　長榮、陽明上周破萬人跳船
祖雄佳娜大尺度！　「單手遮乳」裸拍玩瘋
瑞豐夜市濺血暴力！　少年遭4人圍毆
又要變冷！　台電曝「取暖神物」2用法錯了：會受傷
美180人客機「整片窗戶」半空中吹走！　迫降畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普「被禁參加科州總統初選」提上訴　美最高法院同意審理

工程師老公性慾太強　人妻凍未條付2萬「徵求小三」共享丈夫

美180人客機「整片窗戶」半空中吹走！　乘客戴氧氣罩迫降畫面曝

罕見！金正恩關心日本7.6大地震　向日本首相致哀

日本石川強震　志賀核電廠「漏油量近2萬升」上修至5倍多

日強震百人罹難　妻活埋多天！男摸冰冷遺體顫抖：很冷吧對不起

不滿漲太兇！　家樂福在歐洲4國下架「百事可樂、樂事洋芋片」

石川強震累計百人罹難！熊本地震後「傷亡最慘」　仍有211人失聯

美70歲國防部長奧斯汀住院　五角大廈證實：手術出現併發症

海保機6人全聽錯「第一順位」指令！準備起飛or起飛　涵義大不同

張誌家回家了！前妻捧骨灰返台　哥曝他「心中1遺憾」：等不到了

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

趙少康出席《賀瓏夜夜秀》　自嘲失言XD神化解膝蓋走路

韓國瑜喊話台南鄉親！　「你們疼愛民進黨太久了」

風超大！飛機降落金門左右搖晃　各航空機師展高超技術平安落地

孩子吃飯滑手機怎麼勸？　男曝台、美家長教育差異

妹子開箱懶人紋眉貼紙　把毛全剃了...成果超意外

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」　發聲反駁...他一張照片回擊！

「肉身守護」救了8旬母親　 58歲日本前自衛官罹難

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

川普「被禁參加科州總統初選」提上訴　美最高法院同意審理

工程師老公性慾太強　人妻凍未條付2萬「徵求小三」共享丈夫

美180人客機「整片窗戶」半空中吹走！　乘客戴氧氣罩迫降畫面曝

罕見！金正恩關心日本7.6大地震　向日本首相致哀

日本石川強震　志賀核電廠「漏油量近2萬升」上修至5倍多

日強震百人罹難　妻活埋多天！男摸冰冷遺體顫抖：很冷吧對不起

不滿漲太兇！　家樂福在歐洲4國下架「百事可樂、樂事洋芋片」

石川強震累計百人罹難！熊本地震後「傷亡最慘」　仍有211人失聯

美70歲國防部長奧斯汀住院　五角大廈證實：手術出現併發症

海保機6人全聽錯「第一順位」指令！準備起飛or起飛　涵義大不同

前美女主播合體小金剛！高雄最正「七年級」處長喊：延續鳳山發展

世新大學「全媒體原住民專班」啟動招生　攜金鐘動畫團隊產學合作

小傑克森搶球被詹皇打中！灰熊主帥衝上場吞T　湖人遭逆轉4連敗

佳娜「上空都沒穿」破尺度脫了！單手遮點…南半球被看光 挺9月肚激辣

快訊／馬治薇涉收中國資金遭收押　民眾黨宣布開除黨籍

輝達新產品爆性能提升50%　最快今年Q4上市

蘆洲站停車場新措施惹民怨　北捷優化程式增加機台...機車不再排隊

台糖標租銀髮宅整棟3千萬慘流標　在地指：高於市場行情

白綠支持者互認對方比藍營壞？　呱吉：雙方溝通空間其實是最多的

余天現身輔選「沒不分區是小事」　為李坤城站台喊大局為重：挺民進黨

別再用拖鞋打小強！病菌恐上身？過來人狂推防蟑好物

國際熱門新聞

日航撞機　對手全日空工程師秒衝救援

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

網美爆乳大跳科目三　粉絲無情吐槽

別再摺千羽鶴送災區　日記者：都是垃圾

海保機6人全聽錯「第一順位」指令！

跳機後空姐要求「10人1組圍成圓」原因曝

客艙8逃生梯僅3個可用！日航機長最後逃生

美2男地鐵月台打架　一人跌落月台遭輾斃

雙胞胎差40分鐘「年齡差1歲」　爸卻嗨翻了

兩韓互射600發砲彈　雙方互指挑釁

阿拉斯加航空「整片窗戶」半空中吹走

日本清晨規模5.3地震　最大震度5強

稱在台灣夜店遇不禮貌對待　網紅公開影片

海保機長重複說著「對不起、對不起」

更多熱門

相關新聞

阿拉斯加航空「整片窗戶」半空中吹走

阿拉斯加航空「整片窗戶」半空中吹走

美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架載有180人、編號AS1282的班機，5日晚間迫降奧勒岡州波特蘭國際機場（Portland International Airport）。有乘客表示，原因是飛機的一大片窗戶在半空中飛走，導致機身開了大洞，機艙內劇烈失壓後，氧氣面罩掉落，據稱還有人手機和衣服被吸出飛機外。

美國防部長奧斯汀「因手術併發症」住院

美國防部長奧斯汀「因手術併發症」住院

美2男地鐵月台打架　一人跌落月台遭輾斃

美2男地鐵月台打架　一人跌落月台遭輾斃

路透：台灣總統大選是美中關係一大考驗

路透：台灣總統大選是美中關係一大考驗

點滴換成自來水　護理師害死10病患

點滴換成自來水　護理師害死10病患

關鍵字：

川普國會暴動2024美國大選北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

百靈果凱莉才宣布當媽「爆私密片外流」！　搞笑回應

Superdry落伍了？竹科工程師改穿「1品牌」　一票點頭

快訊／克里斯汀奧利弗墜機身亡！

台灣TOYOTA百萬初休旅今年停產

孫燕姿妹妹斷絕姊妹關係：我已經累了

Albee主持《賀瓏夜夜秀》穿太低胸

人妻喝爛醉隔天滿身怪味　怒告大樓總幹事

42歲前主播柳俊江疑燒炭輕生！　警消破門「證實已死亡」

命理師點名1生肖：2024青龍年最大苦主！

慢飛天使馬場工作6年　被打到住院

日航撞機　對手全日空工程師秒衝救援

孫燕姿姊妹「決裂2大原因曝光」！　過去埋怨PO文被挖出

日男網紅「手腳扭曲裝箱」慘死！曾侵犯未成年13次

撈回虎斑　過一晚家人腿上都長貓

1880萬「台南凶宅」開箱　驚見奇怪人偶

更多

最夯影音

更多
張誌家回家了！前妻捧骨灰返台　哥曝他「心中1遺憾」：等不到了

張誌家回家了！前妻捧骨灰返台　哥曝他「心中1遺憾」：等不到了
張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

趙少康出席《賀瓏夜夜秀》　自嘲失言XD神化解膝蓋走路

趙少康出席《賀瓏夜夜秀》　自嘲失言XD神化解膝蓋走路

韓國瑜喊話台南鄉親！　「你們疼愛民進黨太久了」

韓國瑜喊話台南鄉親！　「你們疼愛民進黨太久了」

風超大！飛機降落金門左右搖晃　各航空機師展高超技術平安落地

風超大！飛機降落金門左右搖晃　各航空機師展高超技術平安落地

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面