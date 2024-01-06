川普「被禁參加科州總統初選」提上訴　美最高法院同意審理

▲ 川普陣營對被禁參選案提出上訴。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國科羅拉多州最高法院去年12月根據憲法條文，裁定前總統川普因參與2021年國會暴動，沒有資格參加該州共和黨總統初選。川普陣營對此上訴美國最高法院，法院5日表示同意受理。

綜合BBC及《法新社》等外媒，美國聯邦最高法院5日同意快速審理這起事關重大的選舉訴訟案，否則審理案件通常需要4至12個月。

他們將於2月8日聽取口頭辯論，川普法律團隊須於18日以前提交開庭陳述，支持取消川普參選資格的團體則須於31日以前提交證據，很可能在3月5日初選前做出裁決，結果將適用全國。

聯邦最高法院由保守派占多數，9名大法官中有3人是在川普執政期間被任命，而這將是該院首次討論如何解釋美國憲法第14修正案第3款「叛亂條款」。

科州最高法院去年12月援引「叛亂條款」，裁定川普喪失參選總統資格。該法禁止任何曾宣示維護憲法，後來卻從事有違憲法的叛亂行為者進入國會、軍隊、聯邦及州政府。這項決定僅適用於科州共和黨初選，但還有多州正尋求跟進。

川普辯護律師主張，科州法院的裁決將剝奪該州數百萬選民的選舉權，此舉不僅違憲，更可能成為剝奪全國數千萬選民選舉權的模板。

律師團此前提出長達43頁的文件，要求聯邦最高法院同意審理此案，指控科州裁決若成立，將破天荒讓司法部門阻止選民投票，認為川普擔任總統的資格適法性問題應由國會決定，而非州法院。