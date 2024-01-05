2男乘客車站內打架！一人跌落月台遭輾「當場身亡」

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美2男乘客車站月台打架！一人「跌落月台」下秒遭列車輾斃

▲▼ 鐵軌,月台。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲2名男乘客在地鐵站月台發生衝突，其中一人不慎跌了下去，遭列車輾斃。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

美國費城一處地鐵車站近日發生死亡命案，有2名男乘客在月台發生肢體衝突，其中一人意外摔落月台、倒在鐵軌上，當場遭到進站的列車撞死。目前全案仍在調查當中。

綜合外媒報導，這起事件發生在當地時間4日下午4點30分，2名男子在大學城第34街的一處地鐵站發生衝突，過程中2人相互推擠，其中身高較高的男子被連毆2拳，接著因為重心不穩，掉下了月台、倒在鐵軌上。

由於事發突然，現場仍有許多乘客，男子落軌後立即有輛列車駛來，嚇得眾人不斷尖叫，圍觀的群眾也因此上前查看。

▲▼ 紐約地鐵,地鐵,地鐵月台。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲醫護人員趕到現場時，跌落月台的男子已明顯死亡。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

遺憾的是，由於落軌的男子無法及時脫身，等到醫護人員到場時，他已經傷重不治身亡。警方獲報後循線展開調查，按照特徵逮捕了嫌犯。

此外，受到這起事故影響，該路段的列車暫停服務約2個小時。目前案件正在進一步調查，詳情仍待釐清。

 
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