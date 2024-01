2男乘客車站內打架！一人跌落月台遭輾「當場身亡」

▲2名男乘客在地鐵站月台發生衝突,其中一人不慎跌了下去,遭列車輾斃。(示意圖/免費圖庫Pixabay)



記者柯振中/綜合報導

美國費城一處地鐵車站近日發生死亡命案,有2名男乘客在月台發生肢體衝突,其中一人意外摔落月台、倒在鐵軌上,當場遭到進站的列車撞死。目前全案仍在調查當中。

綜合外媒報導,這起事件發生在當地時間4日下午4點30分,2名男子在大學城第34街的一處地鐵站發生衝突,過程中2人相互推擠,其中身高較高的男子被連毆2拳,接著因為重心不穩,掉下了月台、倒在鐵軌上。

由於事發突然,現場仍有許多乘客,男子落軌後立即有輛列車駛來,嚇得眾人不斷尖叫,圍觀的群眾也因此上前查看。

▲醫護人員趕到現場時,跌落月台的男子已明顯死亡。(示意圖/免費圖庫Pixabay)



遺憾的是,由於落軌的男子無法及時脫身,等到醫護人員到場時,他已經傷重不治身亡。警方獲報後循線展開調查,按照特徵逮捕了嫌犯。

此外,受到這起事故影響,該路段的列車暫停服務約2個小時。目前案件正在進一步調查,詳情仍待釐清。

