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美70歲國防部長奧斯汀住院　五角大廈證實：手術出現併發症

▲▼美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。（圖／路透）

▲美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）自2024年1月1日起就住院，消息直到5日才被公布。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

五角大廈於當地時間5日證實，70歲的美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在2024年元旦當天因為手術出現併發症，住進了馬里蘭州的華特•里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center）。這份聲明是在奧斯汀住院4天後宣布的，並未詳細說明何種手術與併發症，但稱他「恢復良好」。

據美媒CNN、紐約時報報導，五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）在4日記者會中尚未提到奧斯汀住院治療一事，直到5日才透過簡短聲明表示，奧斯汀自1日以來一直在住院中，原因是近期的一次選擇性醫療手術出現併發症。

賴德以病患隱私為由，拒絕說明奧斯汀的病情來源，包含動了何種手術、併發症為何、住院期間是否曾昏迷或病危等細節，皆未對外透露。但賴德在聲明中表示，奧斯汀目前「恢復得很好，有望在今天（5日）晚些時候恢復全數職責」。CNN稱，目前尚不清楚他何時能出院。

當被問到五角大廈為何等了4天才通知大眾奧斯汀住院的消息時，賴德表示，「這是一個不斷變化的情況，我們必須考慮許多其他因素」，包括醫療問題和個人隱私問題。他也提到，美國副國防部長希克斯（Kathleen Hicks）此前曾經「準備好在必要時行使部長的職權」。

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