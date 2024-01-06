一場車禍抓包老公2年婚外情　正宮見「放閃對話」怒討百萬

記者黃翊婷／綜合報導

桃園梁姓人夫發生車禍住院，結果意外被老婆發現手機裡的外遇對話，這才承認與黎姓女子發生婚外情至少2年，期間發生過性行為，還曾幫忙挑選性感睡衣，氣得老婆直接把黎女告上法院，並求償100萬元。不過，由於查無梁男與黎女發生性行為的證據，桃園地院法官日前判黎女應賠償5萬元較為適當。

▲梁男曾與黎女互傳曖昧訊息，還會幫忙挑選性感睡衣。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

梁妻在判決書中主張，和丈夫已經結婚超過30年，2022年8月19日丈夫因為車禍住院，她使用丈夫的手機時，竟意外抓包婚外情，氣得提出質問，丈夫這才坦承已經與黎女交往至少2年，且期間發生過性行為，她覺得自己的配偶權益受到侵害，因此決定對黎女提告求償100萬元。

黎女經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

而在證據方面，梁妻拿出丈夫與黎女的LINE對話紀錄，兩人曾互傳「明天3月8日婦女節喔，你送什麼禮物（給）我」、「老婆存款帳戶給我，老公會給妳好過」等訊息，還會傳送一些標註「愛你」等字樣的貼圖，甚至曾幫忙挑選性感睡衣，可見兩人確實有不正當的男女交往關係。

至於是否發生性行為部分，桃園地院法官認為，黎女雖然曾傳送「你講這些話，那天在床上說的」等訊息給梁男，但並無其他證據可以佐證兩人曾發生性行為，因此沒有辦法僅憑這句話就認定他們有過性關係，最終判黎女應賠償梁妻5萬元較為適當，全案仍可上訴。