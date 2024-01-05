傳播妹勾纏人夫爽啪3回！狂傳「親密片」向正宮示威　下場慘了

▲傳播妹戀上人夫，傳親密片刺激正宮，下場慘了。（示意圖／ETtoday資料照）

記者戴若涵／台中報導

台中一名傳播妹在酒店工作時認識人夫，雙方進而交往，不料，她竟跑到正宮面前主動曝光姦情，並騷擾人夫的姊姊，還傳送親密光碟、照片刺激正宮。日前法院判她應賠償正宮10萬元，可上訴。

正宮主張，小三主動向她曝光姦情，原本她好言相勸已原諒小三， 希望對方不要再來打擾家庭，沒想到小三2023年2月8日至2023年3月6日期間，竟一再傳與丈夫的親密光碟、照片來刺激她，讓她忍無可忍，決定向小三提告求償20萬元。

小三辯稱，自己是單身母親，謀生不易，正宮一家子聯合起來對付她，令人情何以堪，表示自己與人夫交往時，並不知道對方已婚，希望法院將訴訟駁回。

人夫則當庭作證，小三是傳播妹，2人在酒店認識進而交往，第一次見面就跟小三說明婚姻狀態，沒想到後來小三竟然開始亂，還主動聯繫正宮，甚至從臉書聯繫他姊姊口出惡言，坦承雙方曾發生3次性行為，地點都在小三的租屋處。

人夫姊姊也表示，原先並不認識小三，是小三用臉書找到她，她才知道這號人物，表示小三一直騷擾姊弟倆，她要求小三給幾天的時間處理，但時間還沒到，小三就打電話說她等不了了。

台中簡易庭勘驗各項事證及證詞後，認為小三確實損害了正宮的配偶權，判她應賠償正宮10萬元，全案仍可上訴。