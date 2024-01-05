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社會 社會焦點 保障人權

出軌小學同窗！新竹人夫下體拉傷喊「東不進去」　正宮氣翻提告

▲情侶,牽手,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲新竹人夫結婚近半百，在小學同學會後偷吃女同學。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名人夫和妻子結婚近50年，在參加完小學同學會後，卻和女同學阿雪(化名)譜出婚外情，兩人互摸、親吻，還閒聊性愛過程，讓正宮得知後傷心對阿雪提告，求償百萬。新竹地院審理，判阿雪侵害配偶權，應賠償元配30萬元。

判決指出，人夫阿雄(化名)某次參加小學同學會後，送女同學阿雪(化名)到高鐵站坐車，兩人開始聯絡進而發展婚外情。妻子發現阿雄出軌，質問下阿雄承諾「不會再與阿雪往來」、「不會再交女朋友」，妻子也信以為真。

不料，妻子查看行車紀錄器時，又發現阿雄於去年10月17日在車上和阿雪聊天，兩人提及曾互摸、親吻，同月19日阿雄前往阿雪住處，24日又開車載阿雪到農場遊玩，26日兩人見面大聊性行為，阿雪問「你跟我那個過，你不覺得怎樣嗎？」，阿雄老實答「沒有，就包皮拉傷而已。裡面乾乾的，東不進去」，讓阿雪嬌嗔「你急性子！」，另外兩人還互相示愛「很黏對方」、「頭髮白起來不知是想你的關係」，讓妻子看了相當傷心，對阿雪提告求償1百萬。

全案審理時，阿雪辯稱同學會後都是阿雄邀約她，兩人都是聊小學的事，即使躺在床上，也僅露下體請阿雄推薦治療濕疹的藥膏，並沒有發生性行為。她目前在家養老沒有上班，經濟能力勉強餬口，也沒拿過阿雄的錢，妻子求償太高。

法官檢視妻子提出的錄影光碟、阿雄手機截圖、悔過書等證據，兩人對話包含阿雄說「第二次去就比較熟了，坐沙發上抱得穩，然後妳把我的手扶到妳胸部那裏去，然後另外一隻手要我摸妳的下體」，讓阿雪羞喊「沒有啦，要摸我下體的是你啦」，判定兩人從去年10月到11間交往並發生性行為，阿雪已侵害配偶權，應賠償30萬元。可上訴。

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