退休教授李怡嚴捐8500萬積蓄　再捐「6萬冊藏書」給清大圖書館

▲物理學家李怡嚴8500萬捐出畢生積蓄，近日又捐6萬冊藏書。（圖／清大提供）

文／中央社

國立清華大學前教務長、物理系退休教授86歲李怡嚴將新台幣8500萬元及唱片等畢生積蓄捐給清大，近日又捐出約6萬冊藏書，優先給清大及公立圖書館選書後，再開放民眾選取。

清華大學今天向中央社記者表示，李怡嚴學識淵博、喜愛閱讀，家中藏書估計有6萬冊，類別包括歷史、人文、哲學、小說、傳記與原文類等書籍。由於李怡嚴年事已高，決定將畢生收藏書籍捐出，提供給有需要的機構或愛書人士。

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清大指出，目前清大圖書館已先保留約2萬冊，其餘約4萬冊委託新竹市文化局暫存在新竹市立圖書館龍山分館，開放鄰近縣市公立圖書館先前往選書，若還有剩餘書籍，預計於本月16日至20日（不含週一休館日）開放給有需要的一般民眾免費索取。

新竹市文化局副局長李欣耀表示，日前接獲清大圖書館委託，現將李怡嚴的藏書暫存在新竹市立圖書館龍山分館9樓空間，後續配合清大圖書館的贈書規劃，開放給一般民眾取書。

清大表示，李怡嚴將畢生積蓄8500萬元及唱片收藏捐給清華大學，捐款中5800萬元將成立「李怡嚴教授薪火相傳基金」，協助3年內的新進教授採購儀器設備與資料庫、設立實驗室。捐款中的1500萬元撥給清大物理系用於學術交流、人才培育。

清大指出，捐款中的1000萬元將捐贈清華出版社，成立「李怡嚴教授出版基金」，協助清大人文社會、藝術、教育領域的老師出版著作。黑膠唱片收藏捐贈清華圖書館，也捐款200萬元協助圖書館改善視聽館藏空間。

▲▼李怡嚴教授一輩子幾乎奉獻於清大、於學術，即使退休後仍住在學校附近，經常到清大圖書館閱讀、做研究，在科學、文史領域依然活躍。