德州撲克協會百人競技突衝進惡煞　他因合作糾紛帶16人掀桌砸椅

記者邱中岳／台北報導

北市中山區建國北路上一家德州撲克協會，4日下午時分正在舉辦賽事，突然闖進10多名男子，將協會內的比賽桌椅都掀翻，導致比賽一度中斷，所幸並沒有波及現場其他比賽選手，事後警方獲報到場，先逮捕2名涉案男子，5日上午又逮捕主嫌到案，警方也正積極追查其他涉嫌掀桌人等。

警方調查，44歲的臧姓男子，4日下午3時許，因不滿與台灣華人德州撲克競技協會有合作糾紛，竟然找了16人助陣，前往競技協會位於北市中山區建國北路的一處分會。

臧姓男子等人到場後，直接要負責人出面，但是負責人不在現場，以電話方式進行對談，但是雙方口氣越來越大聲，導致一旁小弟不滿直接翻桌，16人將現場比賽用的桌椅全部掀翻。

▲台灣華人德州撲克協會位於北市中山區的分會，4日遭人掀桌砸椅。（圖／民眾提供）

警方獲悉後趕往現場，當場逮捕涉案的25歲吳姓、27歲的陳姓男子，事後追查發現臧姓主嫌身份，也在5日上午將人逮捕到案，目前警方正持續追查其他掀桌人等下落。

據悉，當時德州撲克競技協會正在舉辦賽事，所以現場約有上百人在場參賽，一群人先將正在比賽的選手趕走，並且直接大喊「清場」，然後一群人開始掀桌砸椅，整個畫面也被正在比賽的選手拍下。

▲臧姓男子在4日下午找了16人助陣，到北市中山區一家華人德州撲克協會掀桌。（圖／記者邱中岳攝）

台灣華人德州撲克競技協會執行長表示，協會成立8年以來，長期致力於推廣德州撲克競技，但是目前可能因為合作關係或是舉辦活動有糾紛，才會導致掀桌事件，目前全案已經委由警方協助調查處理。