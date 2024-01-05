批民進黨違反著作權法「太過頭了」　趙少康：難怪是目無法紀的政黨

記者蘇晏男／台北報導

針對民進黨今（5日）發布的競選廣告移植國民黨總統候選人侯友宜競辦先前發布的影片，並重製加工，國民黨副總統候選人趙少康表示，太過頭了，民進黨可以這樣不遵守版權規定嗎？難怪是目無法紀的政黨，當選的話，什麼壞事都敢做、什麼壞話都敢講，這就是民進黨。

▲趙少康5日受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨5日發布一則最新的競選廣告，但侯辦稱昨已接獲消息，指該則影片移植他們之前發布的影片並重製、加工，競辦發言人黃子哲今下午在律師陪同下到台北地檢署，控告民進黨違反《著作權法》、《正副總統選罷法》。

趙少康5日受訪表示，侯競辦執行長金溥聰昨天打給他，並說要傳影片他看，而影片就是民進黨今天上的廣告，就是民進黨用他跟侯友宜廣告，製成自己的廣告來罵他們，又標註民主進步黨。

趙少康批民進黨此舉違反《著作權法》，並說，以前搞側翼就算了，這次是正式在媒體下廣告，具名卻侵權，所以侯競辦才說敢播出去就依法處理。

趙少康也說，違反版權是五年以下有期徒刑，是很嚴重的事情，民進黨公然把他們拍好的廣告，又加工來罵他們，太過頭了，民進黨可以這樣不遵守法律嗎？可以這樣不遵守版權規定嗎？難怪是目無法紀的政黨，當選的話，什麼壞事都敢做、什麼壞話都敢講，這就是民進黨。