直擊／韓國瑜魅力無法擋！　侯友宜台南造勢韓粉瘋喊「給我一個總統」

▲侯友宜台南造勢，韓粉擠爆現場。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台南報導

2024總統大選倒數8天，國民黨今（5）日晚上6點前進台南花園夜市，由國民黨不分區立委排名第一位的韓國瑜，首次執麥克風擔任造勢晚會主持人，盼橫掃民進黨總統候選人賴清德本命區。活動尚未開始前，支持者就湧現，且不少人身穿國旗裝、戴上國旗帽，舞台前更有至少20位直播主現場轉播造勢活動，活動現場非常熱鬧。

國民黨今日造勢選在台南花園夜市，據了解，該路段是過去候選人辦造勢的首選路段，在去年11月底侯友宜、趙少康就已經在此舉辦過，當時擠進3萬支持者，今天藍營人士也盼能超過上次的數字。

今日的造勢除了韓國瑜首次擔任主持人外，前南市議員謝龍介、北市議員鍾沛君也將聯合主持，此外藍營大咖包括前總統馬英九、台北市長蔣萬安、黨主席朱立倫等都會到場支持。

經記者實際觀察，活動6點才開始，但是5點半左右，現場就已經湧進至少8成的民眾。活動周遭也有不少賣國旗小物的攤位，暖場階段知名韓粉杏仁哥、強強滾也輪番上陣助講，杏仁哥用沙啞的聲音表示，他最近因為要罵新潮流，罵到喉嚨都沙啞了，呼籲大家一定要催票、投票，最後也帶動支持者一起喊出，「給我一個總統，侯友宜！」、「給我一個院長，韓國瑜！」，現場氣氛來到最高潮。



