喊幫護理師「加薪1萬」遭嗆不切實際　趙少康反擊：一定做到！

記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

國民黨副總統候選人趙少康今（5日）受邀南下赴高雄科技大學演講，聯訪時提到他上午承諾當選「護理師每月直接補助1萬元薪資」，遭衛福部長薛瑞元批亂開支票、不切實際，再度做出反擊。趙少康開嗆民進黨錢亂花一通，光買雞蛋就浪費近10億，政府找不出幫護理人員加薪的錢嗎？「民進黨做不到，侯友宜、趙少康來做，一定可以做到」！

▲趙少康赴高雄科技大學演講。（圖／記者陳宏瑞攝）

趙少康受訪時指出，護理師工作很繁重但待遇不夠好，台灣有30萬名考到證照的護理師，真正執業的只有18、9萬人，很多人不想做。所以將來只要侯康配執政，會針對區域醫院以上的護理人員「每人每月加發1萬」，且這些錢不從健保費來，而是行政院直接給，就像新冠疫情期間加班費等，因為叫醫院給，給不給也不知道，護理人員不見得拿得到。

不過，對於趙少康喊出要給護理人員加薪1萬的說法，衛福部長薛瑞元對此回應，護理團體訴求加薪1萬元、為期2年，這根本不可行，如加薪2年後扣回來，護理人員不是跑掉更多嗎？這是不切實際的。

▲趙少康喊話幫護理師加薪1萬，強調民進黨做不到，侯友宜、趙少康來做。（圖／記者陳宏瑞攝）

不過，趙少康聽聞後回嗆表示，「奇怪！怎麼不可能呢！天下有什麼事不可能的，民進黨做不到，侯友宜趙少康來做啊！我們一定可以做到。」

趙少康批評，民進黨錢亂花一通，前瞻預算花了8800億，光買雞蛋就浪費將近10億，還有高端疫苗、快篩、口罩不知道浪費多少錢，給護理人員加1萬的訴求，這很卑微，政府沒有這個錢嗎？我不相信，怎麼找也找得出這筆錢來。

他強調，不要苛刻護理人員，他們在最基層這麼辛苦，如果因為被苛刻導致離職了，醫院的病床病人住不進去，這是整體的浪費，是國安問題，非常嚴重。